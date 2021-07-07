النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حلم أم حقيقة.. طرق لتخفيض الوزن دون حمية أو تمارين رياضية

أهمها الحصول على قسط كافٍ من النوم لرفع مستوى هرمون كبح الشهية

كشفت أخصائية تغذية روسية، عن إمكانية تخلص الشخص من الوزن الزائد إذا كان دائمًا "ينتهك" الحمية التي يتبعها، والتمارين الرياضية لا تناسبه.

وقالت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا: "لتخفيض الوزن يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم؛ لأن قلة النوم الدائمة، تخفض مستوى هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية. ومقابل هذا يرتفع مستوى هرمونات تزيد من الشعور بالجوع، مثل الغريلين والكورتيزول، كما أن هرمون الكورتيزول يسبب الإفراط في تناول الطعام، وزيادة تراكم الدهون في منطقة البطن".

ووفقًا للأخصائية الروسية، يجب إضافة الألياف الغذائية إلى النظام الغذائي؛ لأنها تنظم مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وتؤثر إيجابيًّا في الأمعاء، وتخفف الشعور بالجوع؛ أي "يجب تناول 20- 40 غرامًا من الألياف الغذائية يوميًّا؛ لذلك يجب تناول البقول وخبز الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والمكسرات والخضار".

وتابعت، وفق "روسيا اليوم": "من المهم أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من البروتين 1.2- 1.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وهذا يشمل منتجات الألبان واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية الأخرى والبيض وكذلك البروتين النباتي: المكسرات والبقول وفول الصويا؛ لأن الجسم يحتاج إلى وقت طويل لهضم البروتينات؛ مما يجعل الإنسان لا يشعر بالجوع فترة طويلة. كما أن الجسم ينفق سعرات حرارية لامتصاص البروتين أكثر مما ينفقه على الكربوهيدرات".

الرئيسية/ محطات

اعلان
حلم أم حقيقة.. طرق لتخفيض الوزن دون حمية أو تمارين رياضية
سبق

كشفت أخصائية تغذية روسية، عن إمكانية تخلص الشخص من الوزن الزائد إذا كان دائمًا "ينتهك" الحمية التي يتبعها، والتمارين الرياضية لا تناسبه.

وقالت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا: "لتخفيض الوزن يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم؛ لأن قلة النوم الدائمة، تخفض مستوى هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية. ومقابل هذا يرتفع مستوى هرمونات تزيد من الشعور بالجوع، مثل الغريلين والكورتيزول، كما أن هرمون الكورتيزول يسبب الإفراط في تناول الطعام، وزيادة تراكم الدهون في منطقة البطن".

ووفقًا للأخصائية الروسية، يجب إضافة الألياف الغذائية إلى النظام الغذائي؛ لأنها تنظم مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وتؤثر إيجابيًّا في الأمعاء، وتخفف الشعور بالجوع؛ أي "يجب تناول 20- 40 غرامًا من الألياف الغذائية يوميًّا؛ لذلك يجب تناول البقول وخبز الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والمكسرات والخضار".

وتابعت، وفق "روسيا اليوم": "من المهم أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من البروتين 1.2- 1.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وهذا يشمل منتجات الألبان واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية الأخرى والبيض وكذلك البروتين النباتي: المكسرات والبقول وفول الصويا؛ لأن الجسم يحتاج إلى وقت طويل لهضم البروتينات؛ مما يجعل الإنسان لا يشعر بالجوع فترة طويلة. كما أن الجسم ينفق سعرات حرارية لامتصاص البروتين أكثر مما ينفقه على الكربوهيدرات".

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
09:46 AM

حلم أم حقيقة.. طرق لتخفيض الوزن دون حمية أو تمارين رياضية

أهمها الحصول على قسط كافٍ من النوم لرفع مستوى هرمون كبح الشهية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,667

كشفت أخصائية تغذية روسية، عن إمكانية تخلص الشخص من الوزن الزائد إذا كان دائمًا "ينتهك" الحمية التي يتبعها، والتمارين الرياضية لا تناسبه.

وقالت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا: "لتخفيض الوزن يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم؛ لأن قلة النوم الدائمة، تخفض مستوى هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية. ومقابل هذا يرتفع مستوى هرمونات تزيد من الشعور بالجوع، مثل الغريلين والكورتيزول، كما أن هرمون الكورتيزول يسبب الإفراط في تناول الطعام، وزيادة تراكم الدهون في منطقة البطن".

ووفقًا للأخصائية الروسية، يجب إضافة الألياف الغذائية إلى النظام الغذائي؛ لأنها تنظم مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وتؤثر إيجابيًّا في الأمعاء، وتخفف الشعور بالجوع؛ أي "يجب تناول 20- 40 غرامًا من الألياف الغذائية يوميًّا؛ لذلك يجب تناول البقول وخبز الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والمكسرات والخضار".

وتابعت، وفق "روسيا اليوم": "من المهم أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من البروتين 1.2- 1.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وهذا يشمل منتجات الألبان واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية الأخرى والبيض وكذلك البروتين النباتي: المكسرات والبقول وفول الصويا؛ لأن الجسم يحتاج إلى وقت طويل لهضم البروتينات؛ مما يجعل الإنسان لا يشعر بالجوع فترة طويلة. كما أن الجسم ينفق سعرات حرارية لامتصاص البروتين أكثر مما ينفقه على الكربوهيدرات".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,572
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة