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رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تطلق حسابًا باللغة العربية على منصة تويتر

للتعريف بالمواضيع والقضايا الرئيسية تحت شعار "فرصتنا لنلهم العالم برؤيتنا"

‫أطلقت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين حسابًا رسميًّا على منصة تويتر باللغة العربية، يستهدف الجمهور السعودي، تحت اسم @inspirethewld؛ وذلك بهدف التعريف بدور السعودية المحوري بصفتها دولة الرئاسة للمجموعة لعام 2020م، كجزء من استعدادها لاحتضان قمة القادة في نوفمبر المقبل، وكذلك للتعريف بالمواضيع والقضايا الرئيسية التي تناقشها المجموعة هذا العام.

وفي التفاصيل، تترأس السعودية مجموعة العشرين لعام 2020م تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، فيما ستواصل العمل خلال الأشهر القادمة على وضع أهم المواضيع والقضايا الدولية على منصة الحوار تحت إطار جائحة كوفيد - 19.

وتعد مجموعة العشرين منتدى اقتصاديًّا دوليًّا، يقام سنويًّا، وتستضيفه إحدى دول المجموعة المكونة من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، التي تشكل 80 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و75 % من التجارة العالمية، و65 % من سكان العالم. كما تقود المجموعة دفة العمل في أهم القضايا المحورية حول العالم، التي تتعلق بشكل أساسي بالنظام الاقتصادي، وتمتد إلى العديد من القضايا البيئية والإنسانية، ويقع عليها دور إصلاحي وتنموي ضخم في ظل الظروف الاقتصادية والتنموية غير المستقرة في عدد من الدول حول العالم.

وتتوزع أعمال مجموعة العشرين إلى ثلاثة مسارات، مسار الشيربا Sherpa Track الذي يركز على مجالات الزراعة والتنمية والاقتصاد الرقمي والصحة والتعليم، والمسار المالي Finance Track الذي يرأسه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ووكلاؤهم. وتأتي في مقدمة المحاور الأساسية للمسار المالي الاقتصادات الكلية وتطوير البنية التحتية والتشريعات المالية والاندماج المالي والضرائب الدولية. وأخيرًا مجموعات التواصل Engagement Groups ، وهي مجموعات مستقلة، تمثل المجتمع المدني ومؤسساته والقطاع الخاص والاتحاد التجاري والمجتمع العلمي والمفكرين والباحثين. وتتضمن المجموعات المشاركة: مجموعة الأعمال (B20)، مجموعة الشؤون المدنية (C20)، مجموعة العمل (L20)، مجموعة العلوم (S20)، مجموعة الفكر (T20)، مجموعة المرأة (W20)، مجموعة الشباب (Y20)، مجموعة الشؤون الحضرية (U20).

وللحصول على المزيد من المعلومات حول مجموعة العشرين يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمجموعة: www.g20.org.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تطلق حسابًا باللغة العربية على منصة تويتر
سبق

‫أطلقت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين حسابًا رسميًّا على منصة تويتر باللغة العربية، يستهدف الجمهور السعودي، تحت اسم @inspirethewld؛ وذلك بهدف التعريف بدور السعودية المحوري بصفتها دولة الرئاسة للمجموعة لعام 2020م، كجزء من استعدادها لاحتضان قمة القادة في نوفمبر المقبل، وكذلك للتعريف بالمواضيع والقضايا الرئيسية التي تناقشها المجموعة هذا العام.

وفي التفاصيل، تترأس السعودية مجموعة العشرين لعام 2020م تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، فيما ستواصل العمل خلال الأشهر القادمة على وضع أهم المواضيع والقضايا الدولية على منصة الحوار تحت إطار جائحة كوفيد - 19.

وتعد مجموعة العشرين منتدى اقتصاديًّا دوليًّا، يقام سنويًّا، وتستضيفه إحدى دول المجموعة المكونة من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، التي تشكل 80 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و75 % من التجارة العالمية، و65 % من سكان العالم. كما تقود المجموعة دفة العمل في أهم القضايا المحورية حول العالم، التي تتعلق بشكل أساسي بالنظام الاقتصادي، وتمتد إلى العديد من القضايا البيئية والإنسانية، ويقع عليها دور إصلاحي وتنموي ضخم في ظل الظروف الاقتصادية والتنموية غير المستقرة في عدد من الدول حول العالم.

وتتوزع أعمال مجموعة العشرين إلى ثلاثة مسارات، مسار الشيربا Sherpa Track الذي يركز على مجالات الزراعة والتنمية والاقتصاد الرقمي والصحة والتعليم، والمسار المالي Finance Track الذي يرأسه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ووكلاؤهم. وتأتي في مقدمة المحاور الأساسية للمسار المالي الاقتصادات الكلية وتطوير البنية التحتية والتشريعات المالية والاندماج المالي والضرائب الدولية. وأخيرًا مجموعات التواصل Engagement Groups ، وهي مجموعات مستقلة، تمثل المجتمع المدني ومؤسساته والقطاع الخاص والاتحاد التجاري والمجتمع العلمي والمفكرين والباحثين. وتتضمن المجموعات المشاركة: مجموعة الأعمال (B20)، مجموعة الشؤون المدنية (C20)، مجموعة العمل (L20)، مجموعة العلوم (S20)، مجموعة الفكر (T20)، مجموعة المرأة (W20)، مجموعة الشباب (Y20)، مجموعة الشؤون الحضرية (U20).

وللحصول على المزيد من المعلومات حول مجموعة العشرين يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمجموعة: www.g20.org.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
11:22 PM

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تطلق حسابًا باللغة العربية على منصة تويتر

للتعريف بالمواضيع والقضايا الرئيسية تحت شعار "فرصتنا لنلهم العالم برؤيتنا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‫أطلقت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين حسابًا رسميًّا على منصة تويتر باللغة العربية، يستهدف الجمهور السعودي، تحت اسم @inspirethewld؛ وذلك بهدف التعريف بدور السعودية المحوري بصفتها دولة الرئاسة للمجموعة لعام 2020م، كجزء من استعدادها لاحتضان قمة القادة في نوفمبر المقبل، وكذلك للتعريف بالمواضيع والقضايا الرئيسية التي تناقشها المجموعة هذا العام.

وفي التفاصيل، تترأس السعودية مجموعة العشرين لعام 2020م تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، فيما ستواصل العمل خلال الأشهر القادمة على وضع أهم المواضيع والقضايا الدولية على منصة الحوار تحت إطار جائحة كوفيد - 19.

وتعد مجموعة العشرين منتدى اقتصاديًّا دوليًّا، يقام سنويًّا، وتستضيفه إحدى دول المجموعة المكونة من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، التي تشكل 80 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و75 % من التجارة العالمية، و65 % من سكان العالم. كما تقود المجموعة دفة العمل في أهم القضايا المحورية حول العالم، التي تتعلق بشكل أساسي بالنظام الاقتصادي، وتمتد إلى العديد من القضايا البيئية والإنسانية، ويقع عليها دور إصلاحي وتنموي ضخم في ظل الظروف الاقتصادية والتنموية غير المستقرة في عدد من الدول حول العالم.

وتتوزع أعمال مجموعة العشرين إلى ثلاثة مسارات، مسار الشيربا Sherpa Track الذي يركز على مجالات الزراعة والتنمية والاقتصاد الرقمي والصحة والتعليم، والمسار المالي Finance Track الذي يرأسه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ووكلاؤهم. وتأتي في مقدمة المحاور الأساسية للمسار المالي الاقتصادات الكلية وتطوير البنية التحتية والتشريعات المالية والاندماج المالي والضرائب الدولية. وأخيرًا مجموعات التواصل Engagement Groups ، وهي مجموعات مستقلة، تمثل المجتمع المدني ومؤسساته والقطاع الخاص والاتحاد التجاري والمجتمع العلمي والمفكرين والباحثين. وتتضمن المجموعات المشاركة: مجموعة الأعمال (B20)، مجموعة الشؤون المدنية (C20)، مجموعة العمل (L20)، مجموعة العلوم (S20)، مجموعة الفكر (T20)، مجموعة المرأة (W20)، مجموعة الشباب (Y20)، مجموعة الشؤون الحضرية (U20).

وللحصول على المزيد من المعلومات حول مجموعة العشرين يمكن زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمجموعة: www.g20.org.

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