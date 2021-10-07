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"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 11 أرضاً من قبل ملاكها في جدة

في إطار استهداف البرنامج دعم العرض والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن

أعلن برنامج الأراضي البيضاء عن الانتهاء من تطوير 11 أرضاً خاضعة للرسوم من قِبل ملاكها في جدة، بمساحة إجمالية للأراضي المطورة تجاوزت 535 ألف م2، وذلك في إطار استهداف البرنامج دعم العرض، والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017، والبدء في إصدار أوامر السداد (الفوترة).

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له اليوم عن أن تطوير هذه الأراضي يوفر أكثر من 970 قطعة أرض في جدة، مبيناً أن الرسوم لا تُطبَّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط، أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور (أمر السداد)؛ وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً، ويسهم في زيادة المعروض العقاري.

وأكد البرنامج أنه -وفقاً لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية- طُبِّقت المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنورة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، على أن يمتد إلى مدن أخرى في تطبيق الرسوم، تشمل: حفر الباطن، والقصيم، وحائل، وغيرها، إذ سيعلن عن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت 3 مراحل، بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج، حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد، وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط معتمد واحد، أما المرحلة الثالثة فحددت الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة. وجميع المراحل تطبق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 11 أرضاً من قبل ملاكها في جدة
سبق

أعلن برنامج الأراضي البيضاء عن الانتهاء من تطوير 11 أرضاً خاضعة للرسوم من قِبل ملاكها في جدة، بمساحة إجمالية للأراضي المطورة تجاوزت 535 ألف م2، وذلك في إطار استهداف البرنامج دعم العرض، والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017، والبدء في إصدار أوامر السداد (الفوترة).

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له اليوم عن أن تطوير هذه الأراضي يوفر أكثر من 970 قطعة أرض في جدة، مبيناً أن الرسوم لا تُطبَّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط، أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور (أمر السداد)؛ وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً، ويسهم في زيادة المعروض العقاري.

وأكد البرنامج أنه -وفقاً لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية- طُبِّقت المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنورة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، على أن يمتد إلى مدن أخرى في تطبيق الرسوم، تشمل: حفر الباطن، والقصيم، وحائل، وغيرها، إذ سيعلن عن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت 3 مراحل، بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج، حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد، وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط معتمد واحد، أما المرحلة الثالثة فحددت الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة. وجميع المراحل تطبق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
02:07 PM

"الأراضي البيضاء": الانتهاء من تطوير 11 أرضاً من قبل ملاكها في جدة

في إطار استهداف البرنامج دعم العرض والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج الأراضي البيضاء عن الانتهاء من تطوير 11 أرضاً خاضعة للرسوم من قِبل ملاكها في جدة، بمساحة إجمالية للأراضي المطورة تجاوزت 535 ألف م2، وذلك في إطار استهداف البرنامج دعم العرض، والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تُعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017، والبدء في إصدار أوامر السداد (الفوترة).

وأوضح البرنامج في بيان صحافي له اليوم عن أن تطوير هذه الأراضي يوفر أكثر من 970 قطعة أرض في جدة، مبيناً أن الرسوم لا تُطبَّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط، أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور (أمر السداد)؛ وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً، ويسهم في زيادة المعروض العقاري.

وأكد البرنامج أنه -وفقاً لنتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية- طُبِّقت المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنورة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، على أن يمتد إلى مدن أخرى في تطبيق الرسوم، تشمل: حفر الباطن، والقصيم، وحائل، وغيرها، إذ سيعلن عن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت 3 مراحل، بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج، حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد، وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط معتمد واحد، أما المرحلة الثالثة فحددت الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة. وجميع المراحل تطبق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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