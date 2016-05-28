النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

نيابة عن الملك .. أمير الرياض يتوج نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين

الحكومة اليمنية تؤكد رغبتها في تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء حرب الحوثيين العبثية

"بن مبارك ": أكد أن وقف إطلاق النار يعد أهم خطوة إنسانية لمعالجة بقية القضايا

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، رغبة الحكومة في بلاده في تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأشار الوزير اليمني، خلال لقاء رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي جريجوري كاراسين، إلى أن وقف إطلاق النار يعد أهم خطوة إنسانية ستساهم في الذهاب إلى معالجات حول بقية القضايا.

وحمّل الوزير الذي يزور روسيا حالياً، الميليشيا الحوثية مسؤولية عرقلة الجهود الدولية التي تبذل للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، واستمرار المتمردين في حربهم العبثية التي خلفت أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية في بلاده خدمة لمصلحة الشعب اليمني وتمكين الحكومة من القيام بمهامها وتوفير الخدمات العامة ومعالجة الوضع الاقتصادي وتطبيع الحياة والأوضاع العامة في كافة المناطق المحررة وإعادة إعمار ما خلفته الحرب.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، حرص موسكو على استقرار الأوضاع في اليمن ووقوفها إلى جانب وحدته واستقراره وسلامة أراضيه.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة اليمنية تؤكد رغبتها في تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء حرب الحوثيين العبثية
سبق

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، رغبة الحكومة في بلاده في تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأشار الوزير اليمني، خلال لقاء رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي جريجوري كاراسين، إلى أن وقف إطلاق النار يعد أهم خطوة إنسانية ستساهم في الذهاب إلى معالجات حول بقية القضايا.

وحمّل الوزير الذي يزور روسيا حالياً، الميليشيا الحوثية مسؤولية عرقلة الجهود الدولية التي تبذل للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، واستمرار المتمردين في حربهم العبثية التي خلفت أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية في بلاده خدمة لمصلحة الشعب اليمني وتمكين الحكومة من القيام بمهامها وتوفير الخدمات العامة ومعالجة الوضع الاقتصادي وتطبيع الحياة والأوضاع العامة في كافة المناطق المحررة وإعادة إعمار ما خلفته الحرب.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، حرص موسكو على استقرار الأوضاع في اليمن ووقوفها إلى جانب وحدته واستقراره وسلامة أراضيه.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
01:22 AM

الحكومة اليمنية تؤكد رغبتها في تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء حرب الحوثيين العبثية

"بن مبارك ": أكد أن وقف إطلاق النار يعد أهم خطوة إنسانية لمعالجة بقية القضايا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
1
502

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، رغبة الحكومة في بلاده في تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأشار الوزير اليمني، خلال لقاء رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي جريجوري كاراسين، إلى أن وقف إطلاق النار يعد أهم خطوة إنسانية ستساهم في الذهاب إلى معالجات حول بقية القضايا.

وحمّل الوزير الذي يزور روسيا حالياً، الميليشيا الحوثية مسؤولية عرقلة الجهود الدولية التي تبذل للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، واستمرار المتمردين في حربهم العبثية التي خلفت أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية في بلاده خدمة لمصلحة الشعب اليمني وتمكين الحكومة من القيام بمهامها وتوفير الخدمات العامة ومعالجة الوضع الاقتصادي وتطبيع الحياة والأوضاع العامة في كافة المناطق المحررة وإعادة إعمار ما خلفته الحرب.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، حرص موسكو على استقرار الأوضاع في اليمن ووقوفها إلى جانب وحدته واستقراره وسلامة أراضيه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,097
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,634
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,355

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة