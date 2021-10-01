"مدير مالية جازان سابقًا" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى عبده بن محمد رفاعي، مدير فرع وزارة المالية بمنطقة جازان سابقًا.



"سبق" تتقدم بالتعازي في الفقيد، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.