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قرار "توطين المهن بالمدارس العالمية والأهلية" يدخل اليوم حيز التنفيذ

الموارد البشرية منحتها 4 أشهر للعمل على تحقيق نسب التوطين المطلوبة

يدخل قرار توطين المهن في المدارس الأهلية والعالمية، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر من صدوره، حيث يتم تنفيذ القرار الوزاري الملزم بتوطين مهن قطاع التعليم العام الأهلي والعالمي وسيكون الحد الأدنى للمعلمين في احتساب نسبة التوطين، ويشـترط لاحتسـاب المعلم السـعودي في نسـبة التوطين المفروضـة ألا يقل أجره الشـهري المسـجّل في التأمينات الاجتماعية الأجر الخاضـع للاشـتراك عن خمسـة آلاف ريال سـعودي لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، ولن يحتسـب مَن يحصـل على أجر أقل من ذلك في نسـبة التوطين في هذا القرار.

وكانت فترة السماح 4 أشهر ما بين تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء بتطبيقه اليوم، حيث كان للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ما يمكّنها من تحقيق نسب التوطين للوصول إلى المستهدف الخاص بها.

يأتي ذلك عقب صدور القرار الوزاري بتاريخ 1442/9/24هـ، بتوطين المهن في منشـــــآت قطـاع التعليم (المـدارس الأهليـة والمـدارس العـالميـة) الذي يأتي ضـــمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون والشـــراكة مع الجهات الحكومية والإشـــرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعيـة من أبنـاء الوطن من الحصـــــول على فرص عمـل لائقـة، وتوفير بيئـة عمـل منـاســـــبـة ومحفزة للكوادر الوطنيـة في القطـاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص.

وراعى القرار ظروف سوق العمل في مهن قطاع التعليم العام والأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية، وكذلك راعى أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات المطلوبة، وأخذ في الاعتبار الدارسين حالياً في التخصصات ذات العلاقة بالمهن الذين سينضمون إلى سوق العمل خلال السنوات القليلة المقبلة، وكذلك واقع القطاع الخاص، وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية الوطنية في التخصصات المختلفة.

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قرار "توطين المهن بالمدارس العالمية والأهلية" يدخل اليوم حيز التنفيذ
سبق

يدخل قرار توطين المهن في المدارس الأهلية والعالمية، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر من صدوره، حيث يتم تنفيذ القرار الوزاري الملزم بتوطين مهن قطاع التعليم العام الأهلي والعالمي وسيكون الحد الأدنى للمعلمين في احتساب نسبة التوطين، ويشـترط لاحتسـاب المعلم السـعودي في نسـبة التوطين المفروضـة ألا يقل أجره الشـهري المسـجّل في التأمينات الاجتماعية الأجر الخاضـع للاشـتراك عن خمسـة آلاف ريال سـعودي لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، ولن يحتسـب مَن يحصـل على أجر أقل من ذلك في نسـبة التوطين في هذا القرار.

وكانت فترة السماح 4 أشهر ما بين تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء بتطبيقه اليوم، حيث كان للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ما يمكّنها من تحقيق نسب التوطين للوصول إلى المستهدف الخاص بها.

يأتي ذلك عقب صدور القرار الوزاري بتاريخ 1442/9/24هـ، بتوطين المهن في منشـــــآت قطـاع التعليم (المـدارس الأهليـة والمـدارس العـالميـة) الذي يأتي ضـــمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون والشـــراكة مع الجهات الحكومية والإشـــرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعيـة من أبنـاء الوطن من الحصـــــول على فرص عمـل لائقـة، وتوفير بيئـة عمـل منـاســـــبـة ومحفزة للكوادر الوطنيـة في القطـاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص.

وراعى القرار ظروف سوق العمل في مهن قطاع التعليم العام والأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية، وكذلك راعى أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات المطلوبة، وأخذ في الاعتبار الدارسين حالياً في التخصصات ذات العلاقة بالمهن الذين سينضمون إلى سوق العمل خلال السنوات القليلة المقبلة، وكذلك واقع القطاع الخاص، وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية الوطنية في التخصصات المختلفة.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
09:48 AM

قرار "توطين المهن بالمدارس العالمية والأهلية" يدخل اليوم حيز التنفيذ

الموارد البشرية منحتها 4 أشهر للعمل على تحقيق نسب التوطين المطلوبة

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عبدالله الراجحي - جدة
3
2,953

يدخل قرار توطين المهن في المدارس الأهلية والعالمية، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر من صدوره، حيث يتم تنفيذ القرار الوزاري الملزم بتوطين مهن قطاع التعليم العام الأهلي والعالمي وسيكون الحد الأدنى للمعلمين في احتساب نسبة التوطين، ويشـترط لاحتسـاب المعلم السـعودي في نسـبة التوطين المفروضـة ألا يقل أجره الشـهري المسـجّل في التأمينات الاجتماعية الأجر الخاضـع للاشـتراك عن خمسـة آلاف ريال سـعودي لحملة البكالوريوس أو ما يعادله، ولن يحتسـب مَن يحصـل على أجر أقل من ذلك في نسـبة التوطين في هذا القرار.

وكانت فترة السماح 4 أشهر ما بين تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء بتطبيقه اليوم، حيث كان للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ما يمكّنها من تحقيق نسب التوطين للوصول إلى المستهدف الخاص بها.

يأتي ذلك عقب صدور القرار الوزاري بتاريخ 1442/9/24هـ، بتوطين المهن في منشـــــآت قطـاع التعليم (المـدارس الأهليـة والمـدارس العـالميـة) الذي يأتي ضـــمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون والشـــراكة مع الجهات الحكومية والإشـــرافية المعنية لتمكين الخريجين ذوي المؤهلات النوعيـة من أبنـاء الوطن من الحصـــــول على فرص عمـل لائقـة، وتوفير بيئـة عمـل منـاســـــبـة ومحفزة للكوادر الوطنيـة في القطـاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص.

وراعى القرار ظروف سوق العمل في مهن قطاع التعليم العام والأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية، وكذلك راعى أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات المطلوبة، وأخذ في الاعتبار الدارسين حالياً في التخصصات ذات العلاقة بالمهن الذين سينضمون إلى سوق العمل خلال السنوات القليلة المقبلة، وكذلك واقع القطاع الخاص، وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية الوطنية في التخصصات المختلفة.

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