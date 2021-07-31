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في مقطع جديد.. الأمن العام يوثق عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على أربعة مواطنين بالرياض يرتدون أقنعة على وجوههم ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره.

وتضمن الفيديو القبض على مواطن في أبها ظهر بمقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بالرياض يعمل بأحد تطبيقات التوصيل، يقوم بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها.

ولفت الفيديو إلى القبض على خمسة مقيمين من الجنسية الهندية بالرياض ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في إتلاف كبائن توزيع الكهرباء، والاستيلاء على القواطع والكابيلات النحاسية، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (963.000) ألف ريال.

ولفت الفيديو كذلك إلى القبض على أربعة مواطنين بالرياض ارتكبوا (4) جرائم تمثلت في السطو على المنازل والمحلات التجارية وسرقة ما تحويه من أموال ومقتنيات، وساعات ثمينة، حيث قُدرت قيمة المسروقات (90.000) ألف ريال.

كما أشار الفيديو إلى القبض على مواطن في حائل ارتكب تسع جرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسرقة مركبة ومحلين تجاريين.

وفي حائل، تم القبض على مواطنين ارتكبا عدة جرائم تمثلت في الاعتداء على عدد من الأشخاص والعاملين في محطات الوقود وتزويد مركبتهما بالوقود والهروب وتعمدها إتلاف بعض المرافق العامة.

وفي الرياض أُلقي القبض على مواطن تعمد إتلاف جهاز الرصد الآلي (ساهر) وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جازان تم القبض على مواطن يعاني من اعتلالات نفسية ويظهر فيديو يدّعي من خلاله اعتداءه على العابرين على أحد الطرق الرئيسية.

وفي مكة المكرمة تم القبض على ثلاثة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة داخل شاحنات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مقطع جديد.. الأمن العام يوثق عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها
سبق

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على أربعة مواطنين بالرياض يرتدون أقنعة على وجوههم ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره.

وتضمن الفيديو القبض على مواطن في أبها ظهر بمقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بالرياض يعمل بأحد تطبيقات التوصيل، يقوم بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها.

ولفت الفيديو إلى القبض على خمسة مقيمين من الجنسية الهندية بالرياض ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في إتلاف كبائن توزيع الكهرباء، والاستيلاء على القواطع والكابيلات النحاسية، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (963.000) ألف ريال.

ولفت الفيديو كذلك إلى القبض على أربعة مواطنين بالرياض ارتكبوا (4) جرائم تمثلت في السطو على المنازل والمحلات التجارية وسرقة ما تحويه من أموال ومقتنيات، وساعات ثمينة، حيث قُدرت قيمة المسروقات (90.000) ألف ريال.

كما أشار الفيديو إلى القبض على مواطن في حائل ارتكب تسع جرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسرقة مركبة ومحلين تجاريين.

وفي حائل، تم القبض على مواطنين ارتكبا عدة جرائم تمثلت في الاعتداء على عدد من الأشخاص والعاملين في محطات الوقود وتزويد مركبتهما بالوقود والهروب وتعمدها إتلاف بعض المرافق العامة.

وفي الرياض أُلقي القبض على مواطن تعمد إتلاف جهاز الرصد الآلي (ساهر) وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جازان تم القبض على مواطن يعاني من اعتلالات نفسية ويظهر فيديو يدّعي من خلاله اعتداءه على العابرين على أحد الطرق الرئيسية.

وفي مكة المكرمة تم القبض على ثلاثة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة داخل شاحنات.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
06:18 PM

في مقطع جديد.. الأمن العام يوثق عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها

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ذياب الشمري - الرياض
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استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على أربعة مواطنين بالرياض يرتدون أقنعة على وجوههم ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره.

وتضمن الفيديو القبض على مواطن في أبها ظهر بمقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بالرياض يعمل بأحد تطبيقات التوصيل، يقوم بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها.

ولفت الفيديو إلى القبض على خمسة مقيمين من الجنسية الهندية بالرياض ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في إتلاف كبائن توزيع الكهرباء، والاستيلاء على القواطع والكابيلات النحاسية، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (963.000) ألف ريال.

ولفت الفيديو كذلك إلى القبض على أربعة مواطنين بالرياض ارتكبوا (4) جرائم تمثلت في السطو على المنازل والمحلات التجارية وسرقة ما تحويه من أموال ومقتنيات، وساعات ثمينة، حيث قُدرت قيمة المسروقات (90.000) ألف ريال.

كما أشار الفيديو إلى القبض على مواطن في حائل ارتكب تسع جرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسرقة مركبة ومحلين تجاريين.

وفي حائل، تم القبض على مواطنين ارتكبا عدة جرائم تمثلت في الاعتداء على عدد من الأشخاص والعاملين في محطات الوقود وتزويد مركبتهما بالوقود والهروب وتعمدها إتلاف بعض المرافق العامة.

وفي الرياض أُلقي القبض على مواطن تعمد إتلاف جهاز الرصد الآلي (ساهر) وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جازان تم القبض على مواطن يعاني من اعتلالات نفسية ويظهر فيديو يدّعي من خلاله اعتداءه على العابرين على أحد الطرق الرئيسية.

وفي مكة المكرمة تم القبض على ثلاثة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة داخل شاحنات.

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