قبل تنفيذ القرار الصادم.. هكذا تتجنب "حظر واتساب" على جهازك

قرار يدخل حيز التنفيذ أول فبراير يؤثر على ملايين المستخدمين للآيفون وأندرويد

من المتوقع أن يواجه مستخدمو "واتساب" حظرًا مُريبًا من استخدام تطبيق الدردشة في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ حيث يحظر بعض هواتف آيفون وأندرويد بشكل دائم من الخدمة.

وسيؤثر قرار "واتساب"، الذي يدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2020، على ملايين المستخدمين ممن يملكون نماذج قديمة من الهواتف؛ لأن التطبيق المملوك من "فيسبوك" لن يدعم الهواتف التي تعمل بنظام iOS 7، أو الهواتف الذكية بنظام "أندرويد"، التي يشغلها أي برنامج يسبق إصدار 2.3.7.

وتُظهر أحدث الإحصائيات من جوجل، أنه يجب تحديث نحو 7.5 مليون هاتف يعمل بنظام "أندرويد"، للاستمرار في استخدام "واتساب".

وفي الوقت نفسه، يعمل 7% فقط من جميع أجهزة iOS على إصدار أقدم من iOS 12. وتزعم بعض التقديرات غير الرسمية، أن 0.1% من بعض نماذج آيفون، مثل آيفون 5S، لا تزال تشغل iOS 7.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم" فعلى الرغم من أن القرار الأخير يبدو مثيرًا للجدل؛ إلا أن فريق "واتساب" أوضح سبب القرار بالتخلي عن دعم أنظمة تشغيل الأجهزة القديمة.

وفي منشور على مدونة "واتساب" الرسمية، قالت الشركة: "بينما نتطلع إلى السنوات السبع القادمة؛ نريد تركيز جهودنا على منصات الهواتف التي تستخدمها الغالبية العظمى من الناس. وعلى الرغم من أن هذه الأجهزة كانت جزءًا مهمًّا من قصتنا؛ إلا أنها لا تقدم نوع الإمكانات، التي نحتاج إليها لتوسيع ميزات تطبيقنا في المستقبل.

وأضافت موضحة: "كان هذا القرار صعبًا بالنسبة لنا؛ ولكنه صائب من أجل منح الناس طرقًا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء، باستخدام "واتساب".

ولتجنب الحظر، يوصى بتحديث الهواتف وشراء النسخ الجديدة قبل تطبيق القرار الأخير؛ لذا إذا كنت تملك هاتفًا قديمًا وترغب في متابعة استخدام "واتساب"؛ فما هو الخيار الأفضل للتحديث؟

هناك الكثير من الصفقات في السوق، تقدم طرقًا معقولة التكلفة لامتلاك هاتف "آيفون" أو "آبل" جديد. وتقدم صفقات آبل هاتف آيفون 7 مقابل 16 جنيهًا إسترلينيًّا شهريًّا فقط، عند التسجيل لمدة عامين. بالإضافة إلى صفقات تقدّمها شركات تسويق هواتف "أندرويد"، يمكن متابعتها عبر المواقع الرسمية لكل نوع من الهواتف على حدة.