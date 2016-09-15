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أمانة نجران تمنع المتنزهين من إدخال مفروشاتهم للمنتزه

الأهالي غاضبون.. وطالبوا بمنع هذه المخالفات

تسببت لافتة وضعتها أمانة نجران على بوابة منتزه الملك فهد بغابة سقام في إثارة الغضب، حيث تضمنت منع دخول الزائرين بمفروشاتهم.

وكانت أمانة نجران قد وضعت لافتة تخاطب الزائر بمنع إدخال المفروشات إلى المنتزه.

وتساءل الأهالي عن نظامية هذا الإجراء المتمثل في منعهم من إدخال مفروشاتهم الخاصة، مطالبين جهات الاختصاص بالتحقيق والمحاسبة ومنع مثل هذه التصرفات المخالفة.

وبررت أمانة منطقة نجران عبر حسابها الرسمي هذا التحرك بأن المنع خاص بأصحاب المحلات، الذين يمارسون تأجير الفرش على المتنزهين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة نجران تمنع المتنزهين من إدخال مفروشاتهم للمنتزه
سبق

تسببت لافتة وضعتها أمانة نجران على بوابة منتزه الملك فهد بغابة سقام في إثارة الغضب، حيث تضمنت منع دخول الزائرين بمفروشاتهم.

وكانت أمانة نجران قد وضعت لافتة تخاطب الزائر بمنع إدخال المفروشات إلى المنتزه.

وتساءل الأهالي عن نظامية هذا الإجراء المتمثل في منعهم من إدخال مفروشاتهم الخاصة، مطالبين جهات الاختصاص بالتحقيق والمحاسبة ومنع مثل هذه التصرفات المخالفة.

وبررت أمانة منطقة نجران عبر حسابها الرسمي هذا التحرك بأن المنع خاص بأصحاب المحلات، الذين يمارسون تأجير الفرش على المتنزهين.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
06:55 PM

أمانة نجران تمنع المتنزهين من إدخال مفروشاتهم للمنتزه

الأهالي غاضبون.. وطالبوا بمنع هذه المخالفات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
18
13,353

تسببت لافتة وضعتها أمانة نجران على بوابة منتزه الملك فهد بغابة سقام في إثارة الغضب، حيث تضمنت منع دخول الزائرين بمفروشاتهم.

وكانت أمانة نجران قد وضعت لافتة تخاطب الزائر بمنع إدخال المفروشات إلى المنتزه.

وتساءل الأهالي عن نظامية هذا الإجراء المتمثل في منعهم من إدخال مفروشاتهم الخاصة، مطالبين جهات الاختصاص بالتحقيق والمحاسبة ومنع مثل هذه التصرفات المخالفة.

وبررت أمانة منطقة نجران عبر حسابها الرسمي هذا التحرك بأن المنع خاص بأصحاب المحلات، الذين يمارسون تأجير الفرش على المتنزهين.

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