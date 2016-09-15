أمانة نجران تمنع المتنزهين من إدخال مفروشاتهم للمنتزه

الأهالي غاضبون.. وطالبوا بمنع هذه المخالفات

تسببت لافتة وضعتها أمانة نجران على بوابة منتزه الملك فهد بغابة سقام في إثارة الغضب، حيث تضمنت منع دخول الزائرين بمفروشاتهم.

وكانت أمانة نجران قد وضعت لافتة تخاطب الزائر بمنع إدخال المفروشات إلى المنتزه.

وتساءل الأهالي عن نظامية هذا الإجراء المتمثل في منعهم من إدخال مفروشاتهم الخاصة، مطالبين جهات الاختصاص بالتحقيق والمحاسبة ومنع مثل هذه التصرفات المخالفة.

وبررت أمانة منطقة نجران عبر حسابها الرسمي هذا التحرك بأن المنع خاص بأصحاب المحلات، الذين يمارسون تأجير الفرش على المتنزهين.