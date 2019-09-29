بالصور .. جموع غفيرة تشيع اللواء عبدالعزيز الفغم إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بالشرائع

عقب صلاة العشاء بالمسجد الحرام

شيَّعت جموع غفيرة جثمان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع؛ وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العشاء في المسجد الحرام.

واللواء الفغم استُشهد مساء أمس السبت بعد إطلاق النار عليه من صديقه إثر خلاف شخصي بينهما.