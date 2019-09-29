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بالصور .. جموع غفيرة تشيع اللواء عبدالعزيز الفغم إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بالشرائع

عقب صلاة العشاء بالمسجد الحرام

شيَّعت جموع غفيرة جثمان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع؛ وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العشاء في المسجد الحرام.

واللواء الفغم استُشهد مساء أمس السبت بعد إطلاق النار عليه من صديقه إثر خلاف شخصي بينهما.

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بالصور .. جموع غفيرة تشيع اللواء عبدالعزيز الفغم إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بالشرائع
سبق

شيَّعت جموع غفيرة جثمان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع؛ وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العشاء في المسجد الحرام.

واللواء الفغم استُشهد مساء أمس السبت بعد إطلاق النار عليه من صديقه إثر خلاف شخصي بينهما.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
08:55 PM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
09:06 PM

بالصور .. جموع غفيرة تشيع اللواء عبدالعزيز الفغم إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بالشرائع

عقب صلاة العشاء بالمسجد الحرام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
27
21,464

شيَّعت جموع غفيرة جثمان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع؛ وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العشاء في المسجد الحرام.

واللواء الفغم استُشهد مساء أمس السبت بعد إطلاق النار عليه من صديقه إثر خلاف شخصي بينهما.

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