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تفاعل مع مقطع "العرفج" عن "السعادة" ومسبباتها

بعد قراءته أكثر من مائة كتاب

حقق مقطع قصير لعامل المعرفة "أحمد العرفج" رقم المليون مشاهدة، وكان قد تحدّث فيها سابقًا عن مفهوم السعادة وأهم مسبباتها.

حيث نشر المقطع الذي تحدّث فيه عن "السعادة" مع تغريدة كتب فيها: "هذا مفهوم السعادة الذي استخرجته بعد قراءة أكثر من مائة كتاب تدور كلها حول معنى السعادة وكيف تكون سعيدًا".

وبعد تحقيق رقم اليوم مشاهدة للمقطع، عاد "العرفج" ليعلق مرة ثانية بعبارة: "سعيد لأن مقطع كلامي عن السعادة حقق مليون مشاهدة، وأكثر من ربع مليون مشاركة، وهذا يؤكد تفاعل الناس مع السعادة ومفهومها وأسبابها، لو فرضنا أن 10% من الذين شاهدوا المقطع قد استفادوا، فإنني قد حققتُ السعادة لـ100 ألف شخص.. أنا سعيد بهذا الرقم، خاصة وأنني لست نجمًا ولا مسؤولاً ولا مشهورًا".

تفاعل الكثيرون مع تغريدة "العرفج"، أبرزهم الصحافي "صلاح مخارش" الذي علق قائلاً: "سعيدة ليلتنا سعيدة، سعيدة دنيتنا سعيدة.. فتّح قمرها شوية شوية، لما حبيبي طل علي.. وقال لي سعيدة، وباس لي ايدي.. بليلة عيدي، وقال لي سـعيدة".

كما علق الكاتب "خالد آل ماطر" بعبارة: "بالمناسبة أنا الآن عاكف على قراءة إنتاجك الجميل أصحاب السعادة، ولعلي اعتمدت تسميتك بعميد المشائين السعداء".

فيما تفاعل الناشط الرياضي "فؤاد الأحمدي" مع التغريدة؛ حيث قال: "لك مني هذا اللقب وتستحقه بجدارة، السفير السعودي للسعادة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعل مع مقطع "العرفج" عن "السعادة" ومسبباتها
سبق

حقق مقطع قصير لعامل المعرفة "أحمد العرفج" رقم المليون مشاهدة، وكان قد تحدّث فيها سابقًا عن مفهوم السعادة وأهم مسبباتها.

حيث نشر المقطع الذي تحدّث فيه عن "السعادة" مع تغريدة كتب فيها: "هذا مفهوم السعادة الذي استخرجته بعد قراءة أكثر من مائة كتاب تدور كلها حول معنى السعادة وكيف تكون سعيدًا".

وبعد تحقيق رقم اليوم مشاهدة للمقطع، عاد "العرفج" ليعلق مرة ثانية بعبارة: "سعيد لأن مقطع كلامي عن السعادة حقق مليون مشاهدة، وأكثر من ربع مليون مشاركة، وهذا يؤكد تفاعل الناس مع السعادة ومفهومها وأسبابها، لو فرضنا أن 10% من الذين شاهدوا المقطع قد استفادوا، فإنني قد حققتُ السعادة لـ100 ألف شخص.. أنا سعيد بهذا الرقم، خاصة وأنني لست نجمًا ولا مسؤولاً ولا مشهورًا".

تفاعل الكثيرون مع تغريدة "العرفج"، أبرزهم الصحافي "صلاح مخارش" الذي علق قائلاً: "سعيدة ليلتنا سعيدة، سعيدة دنيتنا سعيدة.. فتّح قمرها شوية شوية، لما حبيبي طل علي.. وقال لي سعيدة، وباس لي ايدي.. بليلة عيدي، وقال لي سـعيدة".

كما علق الكاتب "خالد آل ماطر" بعبارة: "بالمناسبة أنا الآن عاكف على قراءة إنتاجك الجميل أصحاب السعادة، ولعلي اعتمدت تسميتك بعميد المشائين السعداء".

فيما تفاعل الناشط الرياضي "فؤاد الأحمدي" مع التغريدة؛ حيث قال: "لك مني هذا اللقب وتستحقه بجدارة، السفير السعودي للسعادة".

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
06:45 PM

تفاعل مع مقطع "العرفج" عن "السعادة" ومسبباتها

بعد قراءته أكثر من مائة كتاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
5,718

حقق مقطع قصير لعامل المعرفة "أحمد العرفج" رقم المليون مشاهدة، وكان قد تحدّث فيها سابقًا عن مفهوم السعادة وأهم مسبباتها.

حيث نشر المقطع الذي تحدّث فيه عن "السعادة" مع تغريدة كتب فيها: "هذا مفهوم السعادة الذي استخرجته بعد قراءة أكثر من مائة كتاب تدور كلها حول معنى السعادة وكيف تكون سعيدًا".

وبعد تحقيق رقم اليوم مشاهدة للمقطع، عاد "العرفج" ليعلق مرة ثانية بعبارة: "سعيد لأن مقطع كلامي عن السعادة حقق مليون مشاهدة، وأكثر من ربع مليون مشاركة، وهذا يؤكد تفاعل الناس مع السعادة ومفهومها وأسبابها، لو فرضنا أن 10% من الذين شاهدوا المقطع قد استفادوا، فإنني قد حققتُ السعادة لـ100 ألف شخص.. أنا سعيد بهذا الرقم، خاصة وأنني لست نجمًا ولا مسؤولاً ولا مشهورًا".

تفاعل الكثيرون مع تغريدة "العرفج"، أبرزهم الصحافي "صلاح مخارش" الذي علق قائلاً: "سعيدة ليلتنا سعيدة، سعيدة دنيتنا سعيدة.. فتّح قمرها شوية شوية، لما حبيبي طل علي.. وقال لي سعيدة، وباس لي ايدي.. بليلة عيدي، وقال لي سـعيدة".

كما علق الكاتب "خالد آل ماطر" بعبارة: "بالمناسبة أنا الآن عاكف على قراءة إنتاجك الجميل أصحاب السعادة، ولعلي اعتمدت تسميتك بعميد المشائين السعداء".

فيما تفاعل الناشط الرياضي "فؤاد الأحمدي" مع التغريدة؛ حيث قال: "لك مني هذا اللقب وتستحقه بجدارة، السفير السعودي للسعادة".

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