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النيابة العامة: هذه عقوبة المتحرِّش وكل مَنْ حرَّض غيره أو اتفق معه أو ساعده

نَشْر ملخَّص الحُكْم المقضي به على نفقة المدان حال اكتساب الصفة النهائية

‏قالت النيابة العامة إن التحرُّش جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية ثلاثمائة ألف ريال، ونَشْر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتساب الصفة النهائية. ويُعاقَب كلُّ من حرَّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة التحرش، بالعقوبة المقررة للجريمة.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "لا يجوز تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة".


وتابعت: "لكل من اطلع على جريمة تحرُّش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه وفقًا للفقرة رقم (١) من هذه المادة".


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النيابة العامة: هذه عقوبة المتحرِّش وكل مَنْ حرَّض غيره أو اتفق معه أو ساعده
سبق

‏قالت النيابة العامة إن التحرُّش جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية ثلاثمائة ألف ريال، ونَشْر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتساب الصفة النهائية. ويُعاقَب كلُّ من حرَّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة التحرش، بالعقوبة المقررة للجريمة.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "لا يجوز تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة".


وتابعت: "لكل من اطلع على جريمة تحرُّش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه وفقًا للفقرة رقم (١) من هذه المادة".


03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
11:47 PM

النيابة العامة: هذه عقوبة المتحرِّش وكل مَنْ حرَّض غيره أو اتفق معه أو ساعده

نَشْر ملخَّص الحُكْم المقضي به على نفقة المدان حال اكتساب الصفة النهائية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
6
3,861

‏قالت النيابة العامة إن التحرُّش جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية ثلاثمائة ألف ريال، ونَشْر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتساب الصفة النهائية. ويُعاقَب كلُّ من حرَّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة التحرش، بالعقوبة المقررة للجريمة.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "لا يجوز تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة".


وتابعت: "لكل من اطلع على جريمة تحرُّش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه وفقًا للفقرة رقم (١) من هذه المادة".


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