شاهد .. هكذا حدث لشوارع المدينة الحديثة بسبب الأمطار..غرق واستنفار وإغلاق

الصهاريج باشرت شفط المياه والمرور نظم الحركة حرصًا على سلامة مرتادي الممشى

تصوير: عمار الأحمدي

أغلقت الجهات المعنية في المدينة المنورة ممشى الهجرة منذ ساعات المساء الأولى وذلك بعد أن فشل في تصريف مياه الأمطار، فيما باشرت الصهاريج شفط المياه تمهيدًا لفتح الطريق مجددًا.



ويعد ممشى الهجرة من الشوارع الحديثة في المدينة المنورة، إلا أن الأمطار كشفت سوء تصريف المياه، فضلاً عن تحول المياه إلى داخل الممشى وتطفح إلى الطريق الآخر، فيما باشرت دوريات المرور بتنظيم الحركة المرورية، وذلك حرصًا على سلامة مرتادي الممشى.



كما شهدت بعض شوارع المدينة المنورة تكورات للمياه وخصوصًا شارع صلاح الدين الشارع الأكبر في جنوب المدينة والذي يعد شريانًا رئيسًا يربط بين أحياء وشوارع عدة.