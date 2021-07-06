عيب تقني في هواتف "آيفون" يعطل شبكات "واي فاي" فيها

اكتشفه مجموعة من الباحثين.. تحمل رموز "%" في أسمائها

اكتشف مجموعة من الباحثين عيبًا تقنيًّا موجودًا في هواتف "آيفون"، يمكنه تعطيل شبكات الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" في تلك الهواتف.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن ذلك العيب مرتبط بأسماء شبكات "واي فاي" معينة تحمل رموز النسبة المئوية (%) في أسمائها.

وبمجرد محاولتك الدخول على أي شبكة "واي فاي" يوجد فيها رمز "%"، لن يتمكن هاتف آيفون أو أي جهاز آخر يعمل بنظام تشغيل "آي أو إس" من الولوج إلى الشبكة، وتتعطل خدمات "واي فاي" فيه نهائيًّا.

وأقرت شركة "أبل" الأمريكية بهذا العيب في هواتف "آيفون"، ووعدت بإطلاق تحديث لنظام تشغيل "آي أو إس" يحل تلك المشكلة.

وإلى حين إطلاق "أبل" تحديثها لهواتف "آيفون"؛ ينصح الخبراء بعدم الولوج إلى شبكة يوجد فيها رمز "%" على الإطلاق؛ لتجنب انقطاع خدمة "واي فاي" نهائيًّا على هواتفهم.