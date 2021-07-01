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"سبق" تنشر القائمة.. 37 مركزًا بجازان لتطعيم الراغبين في الحج

يمكن إعطاء لقاح الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية في نفس اليوم

خصصت صحة جازان عدد 37 مركزًا صحيًّا بكافة المحافظات والمراكز؛ وذلك لتقديم التطعيمات للراغبين في الحج خلال هذا العام 1442 هـ.

وأوضحت صحة المنطقة أن المراكز التابعة للقطاع الغربي شملت: مركز صحي ضمد الشمالي والشقيري وخضيرة وصبيا الجديدة وصلهبة والفقرة والقوز والظبية وأبو القعايد والحسيني والحسينية وهروب والصهاليل، إضافة إلى المراكز التابعة للقطاع المركزي وتضم مراكز الرعاية الصحية بحي السويس وحي الجبل ومخطط (6) والمعبوج وحي الصفا والمضايا، وكذلك مراكز القطاع الجبلي مروج ونيد الضلع وبلغازي.

وبيّنت أن المراكز الصحية التي تستقبل الراغبين في الحصول على تطعيمة الحج في القطاع الأوسط هي المراكز الصحية في أبو عريش الغريب وأم الدود والإسكان، وكذلك مركز صحي بني مالك في محافظة الداير ومركز صحي فرسان في محافظة فرسان، والمراكز الصحية في بيش والدرب والريث التابعة للقطاع الشمالي.

وقالت: إن المراكز الصحية التابعة القطاع الجنوبي تشمل المراكز الصحية في ديحمة والطوال الغربي والخوالف وأحد المسارحة والحقلة والحصمة وأبو حجر، بالإضافة لمركز الرعاية الأولية بجزر فرسان.

وأكدت "صحة جازان" أنه يمكن إعطاء لقاح الحمى الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية في نفس اليوم، ويفصل بينهما وبين لقاح كوفيد 19 بفاصل يومين أو أكثر للراغبين في الحج، وكذلك الممارسون الصحيون المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن خلال هذا العام 1442 هـ.

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"سبق" تنشر القائمة.. 37 مركزًا بجازان لتطعيم الراغبين في الحج
سبق

خصصت صحة جازان عدد 37 مركزًا صحيًّا بكافة المحافظات والمراكز؛ وذلك لتقديم التطعيمات للراغبين في الحج خلال هذا العام 1442 هـ.

وأوضحت صحة المنطقة أن المراكز التابعة للقطاع الغربي شملت: مركز صحي ضمد الشمالي والشقيري وخضيرة وصبيا الجديدة وصلهبة والفقرة والقوز والظبية وأبو القعايد والحسيني والحسينية وهروب والصهاليل، إضافة إلى المراكز التابعة للقطاع المركزي وتضم مراكز الرعاية الصحية بحي السويس وحي الجبل ومخطط (6) والمعبوج وحي الصفا والمضايا، وكذلك مراكز القطاع الجبلي مروج ونيد الضلع وبلغازي.

وبيّنت أن المراكز الصحية التي تستقبل الراغبين في الحصول على تطعيمة الحج في القطاع الأوسط هي المراكز الصحية في أبو عريش الغريب وأم الدود والإسكان، وكذلك مركز صحي بني مالك في محافظة الداير ومركز صحي فرسان في محافظة فرسان، والمراكز الصحية في بيش والدرب والريث التابعة للقطاع الشمالي.

وقالت: إن المراكز الصحية التابعة القطاع الجنوبي تشمل المراكز الصحية في ديحمة والطوال الغربي والخوالف وأحد المسارحة والحقلة والحصمة وأبو حجر، بالإضافة لمركز الرعاية الأولية بجزر فرسان.

وأكدت "صحة جازان" أنه يمكن إعطاء لقاح الحمى الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية في نفس اليوم، ويفصل بينهما وبين لقاح كوفيد 19 بفاصل يومين أو أكثر للراغبين في الحج، وكذلك الممارسون الصحيون المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن خلال هذا العام 1442 هـ.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
09:26 PM

"سبق" تنشر القائمة.. 37 مركزًا بجازان لتطعيم الراغبين في الحج

يمكن إعطاء لقاح الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية في نفس اليوم

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قاسم الخبراني - جازان
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خصصت صحة جازان عدد 37 مركزًا صحيًّا بكافة المحافظات والمراكز؛ وذلك لتقديم التطعيمات للراغبين في الحج خلال هذا العام 1442 هـ.

وأوضحت صحة المنطقة أن المراكز التابعة للقطاع الغربي شملت: مركز صحي ضمد الشمالي والشقيري وخضيرة وصبيا الجديدة وصلهبة والفقرة والقوز والظبية وأبو القعايد والحسيني والحسينية وهروب والصهاليل، إضافة إلى المراكز التابعة للقطاع المركزي وتضم مراكز الرعاية الصحية بحي السويس وحي الجبل ومخطط (6) والمعبوج وحي الصفا والمضايا، وكذلك مراكز القطاع الجبلي مروج ونيد الضلع وبلغازي.

وبيّنت أن المراكز الصحية التي تستقبل الراغبين في الحصول على تطعيمة الحج في القطاع الأوسط هي المراكز الصحية في أبو عريش الغريب وأم الدود والإسكان، وكذلك مركز صحي بني مالك في محافظة الداير ومركز صحي فرسان في محافظة فرسان، والمراكز الصحية في بيش والدرب والريث التابعة للقطاع الشمالي.

وقالت: إن المراكز الصحية التابعة القطاع الجنوبي تشمل المراكز الصحية في ديحمة والطوال الغربي والخوالف وأحد المسارحة والحقلة والحصمة وأبو حجر، بالإضافة لمركز الرعاية الأولية بجزر فرسان.

وأكدت "صحة جازان" أنه يمكن إعطاء لقاح الحمى الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية في نفس اليوم، ويفصل بينهما وبين لقاح كوفيد 19 بفاصل يومين أو أكثر للراغبين في الحج، وكذلك الممارسون الصحيون المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن خلال هذا العام 1442 هـ.

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