كسب الفيصلي نظيره أبها بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم . سجل للفيصلي اللاعب "محمد الصيعري" عند الدقائق 79، 86، فيما سجل لأبها اللاعب "بنجامين" عند الدقيقة 62.

"الصيعري" يقود الفيصلي للمركز الثامن .. بعد عبور محطة أبها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-14 كسب الفيصلي نظيره أبها بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

سجل للفيصلي اللاعب "محمد الصيعري" عند الدقائق 79، 86، فيما سجل لأبها اللاعب "بنجامين" عند الدقيقة 62.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442 10:35 PM

اخر تعديل 15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442 11:08 AM

"الصيعري" يقود الفيصلي للمركز الثامن .. بعد عبور محطة أبها في الجولة 27 من دوري المحترفين





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كسب الفيصلي نظيره أبها بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

سجل للفيصلي اللاعب "محمد الصيعري" عند الدقائق 79، 86، فيما سجل لأبها اللاعب "بنجامين" عند الدقيقة 62.