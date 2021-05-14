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"الصيعري" يقود الفيصلي للمركز الثامن .. بعد عبور محطة أبها

في الجولة 27 من دوري المحترفين

كسب الفيصلي نظيره أبها بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
سجل للفيصلي اللاعب "محمد الصيعري" عند الدقائق 79، 86، فيما سجل لأبها اللاعب "بنجامين" عند الدقيقة 62.

الفيصلي أبها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الصيعري" يقود الفيصلي للمركز الثامن .. بعد عبور محطة أبها
سبق

كسب الفيصلي نظيره أبها بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
سجل للفيصلي اللاعب "محمد الصيعري" عند الدقائق 79، 86، فيما سجل لأبها اللاعب "بنجامين" عند الدقيقة 62.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
10:35 PM
اخر تعديل
15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
11:08 AM

"الصيعري" يقود الفيصلي للمركز الثامن .. بعد عبور محطة أبها

في الجولة 27 من دوري المحترفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
2
2,194

كسب الفيصلي نظيره أبها بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
سجل للفيصلي اللاعب "محمد الصيعري" عند الدقائق 79، 86، فيما سجل لأبها اللاعب "بنجامين" عند الدقيقة 62.

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