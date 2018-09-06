فريق طبي بمستشفى المهد ينجح في إنقاذ ذراع طفل من البتر

تعرّض لحادث سير أدى لتهتك في الأنسجة والأوعية الدموية

نجح فريق طبي بمستشفى المهد العام، من إنقاذ ذراع طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، تعرض لحادث سير مما أدى إلى تهتك في أنسجة الذراع اليمنى والأوعية الدموية بها.

بعد استقبال الحالة أجريت الإسعافات الأولية والأشعة اللازمة وتحاليل المختبر، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء عملية ترميم للذراع، حيث إن التأخر في الإجراء الجراحي من الممكن أن يتسبب – لا قدر الله- في عدم تروية الذراع مما قد يؤدي إلى فقده لها، وتم إجراء العملية، وأصبحت حالة الطفل مستقرة بعد نجاح الإجراء الجراحي.

يذكر أن مستشفى المهد العام تبلغ سعته السريرية 50 سريراً، ويقدم خدمات الرعاية الصحية العلاجية والتثقيفية لأكثر من 75 ألف نسمة.