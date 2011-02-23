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بـ 10 عيادات.. "صحة القنفذة" تبدأ تشغيل مركز لتقديم لقاح كورونا بالقوز

"المتحدث": على الجميع التسجيل عبر تطبيق "صحتي"

بدأت "صحة القنفذة" اليوم, تشغيل مركز لتقديم لقاح كورونا بمركز تدريب طب الأسرة بالقوز جنوب محافظة القنفذة.

وأوضح متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي، أن صحة المحافظة خصصت وجهزت المقر لتقديم خدمات التطعيم بواقع 10 عيادات.

وشدد "المتحمي" على الجميع بضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح الآمن والفعّال لحماية المجتمع, داعيًا إلى التواصل مع المركز عبر الرقم (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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بـ 10 عيادات.. "صحة القنفذة" تبدأ تشغيل مركز لتقديم لقاح كورونا بالقوز
سبق

بدأت "صحة القنفذة" اليوم, تشغيل مركز لتقديم لقاح كورونا بمركز تدريب طب الأسرة بالقوز جنوب محافظة القنفذة.

وأوضح متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي، أن صحة المحافظة خصصت وجهزت المقر لتقديم خدمات التطعيم بواقع 10 عيادات.

وشدد "المتحمي" على الجميع بضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح الآمن والفعّال لحماية المجتمع, داعيًا إلى التواصل مع المركز عبر الرقم (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
12:15 AM

بـ 10 عيادات.. "صحة القنفذة" تبدأ تشغيل مركز لتقديم لقاح كورونا بالقوز

"المتحدث": على الجميع التسجيل عبر تطبيق "صحتي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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بدأت "صحة القنفذة" اليوم, تشغيل مركز لتقديم لقاح كورونا بمركز تدريب طب الأسرة بالقوز جنوب محافظة القنفذة.

وأوضح متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي، أن صحة المحافظة خصصت وجهزت المقر لتقديم خدمات التطعيم بواقع 10 عيادات.

وشدد "المتحمي" على الجميع بضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح الآمن والفعّال لحماية المجتمع, داعيًا إلى التواصل مع المركز عبر الرقم (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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