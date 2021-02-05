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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد من مكة.. متطوعو "أجياد" يشاركون في تطبيق الاحترازات بصلاة الجمعة

بالتنسيق مع "الإسلامية".. و"الذبياني": حرصوا على سلامة مرتادي جامع الموسى

شارك عدد من متطوعي وحدة التطوع التابعة لجمعية الدعوة والإرشاد بأجياد في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للمصلين في يوم الجمعة، بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وجاءت مشاركة وحدة التطوع بالجمعية تتفيذاً لقرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي وجه بالتشديد على المصلين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا، ضمن مجموعة من القرارات التي تواكب الوزارة فيها جهود الدولة.


وأشار مدير جمعية أجياد للدعوة منصور الذبياني، إلى أن المتطوعين حرصوا على سلامة مرتادي جامع الموسى، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وتعقيم المصلين والتأكد من لبس الكمامات، بالإضافة إلى عمل فحص الحرارة وتوزيع المعقمات.

جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من مكة.. متطوعو "أجياد" يشاركون في تطبيق الاحترازات بصلاة الجمعة
سبق

شارك عدد من متطوعي وحدة التطوع التابعة لجمعية الدعوة والإرشاد بأجياد في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للمصلين في يوم الجمعة، بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وجاءت مشاركة وحدة التطوع بالجمعية تتفيذاً لقرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي وجه بالتشديد على المصلين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا، ضمن مجموعة من القرارات التي تواكب الوزارة فيها جهود الدولة.


وأشار مدير جمعية أجياد للدعوة منصور الذبياني، إلى أن المتطوعين حرصوا على سلامة مرتادي جامع الموسى، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وتعقيم المصلين والتأكد من لبس الكمامات، بالإضافة إلى عمل فحص الحرارة وتوزيع المعقمات.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
04:29 PM

شاهد من مكة.. متطوعو "أجياد" يشاركون في تطبيق الاحترازات بصلاة الجمعة

بالتنسيق مع "الإسلامية".. و"الذبياني": حرصوا على سلامة مرتادي جامع الموسى

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عبدالله العنزي - مكة المكرمة
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شارك عدد من متطوعي وحدة التطوع التابعة لجمعية الدعوة والإرشاد بأجياد في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للمصلين في يوم الجمعة، بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة.

وجاءت مشاركة وحدة التطوع بالجمعية تتفيذاً لقرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي وجه بالتشديد على المصلين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا، ضمن مجموعة من القرارات التي تواكب الوزارة فيها جهود الدولة.


وأشار مدير جمعية أجياد للدعوة منصور الذبياني، إلى أن المتطوعين حرصوا على سلامة مرتادي جامع الموسى، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وتعقيم المصلين والتأكد من لبس الكمامات، بالإضافة إلى عمل فحص الحرارة وتوزيع المعقمات.

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