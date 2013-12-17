أمير الباحة يرعى حفل تكريم أمهات ذوي الإعاقة المثاليات

فائزات بجائزة شركة المراعي

نظمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة حفل تكريم الأمهات الفائزات بالنسخة الرابعة لجائزة شركة المراعي للأم المثالية لذوي الإعاقة في دورتها الرابعة.



جاء ذلك برعاية من أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز.



حضر الحفل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية شايق بن محمد آل شايق، ومدير جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة أحمد بن عيسى الزهراني، ومدير الفعاليات بشركة المراعي عبد الرحمن بن مزيد الحويفظ، وعدد من الأمهات المكرمات والأطفال ذوي الإعاقة وعدد من منسوبي الجمعية.



بدأ الحفل الذي عقد بديوان إمارة منطقة الباحة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها أحد أبناء الجمعية الطفل خالد مطلق الغامدي.



من جهته ألقى مدير الجمعية أحمد بن عيسى الزهراني، كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لأمير الباحة على رعايته ودعمه اللامحدود لبرامج وأنشطة الجمعية.



كما قدم شكره لشركة المراعي الشريك الاستراتيجي للجمعية، وهنأ الأمهات الفائزات بالمسابقة، متمنيًا التوفيق للجميع في المبادرات المقبلة.



بعد ذلك سلم وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبد العزيز بن بركات المالكي، الجوائز للأمهات العشر الفائزات بالجائزة؛ حيث حققن الاستفادة القصوى لأطفالهن من خدمات التأهيل والدمج في مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وهذا ما تسعى له الجمعية بأن تكون هناك شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص في مثل هذه الجائزة التي ترعاها شركة المراعي منذ انطلاقتها العام 2017م.