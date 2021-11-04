النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

9604 مستفيدين من عيادات طب الأسنان بجامعة جازان

خلال شهرين.. والكلية قدمت خدمات علاجية متكاملة

استفاد أكثر من ٩٦٠٤ مواطنين ومقيمين من الخدمات الطبية العلاجية التي تقدمها كلية طب الأسنان بجامعة جازان لأمراض ومشاكل الفم والأسنان خلال 8 أسابيع بداية من العام الحالي 1443هـ إلى وقتنا الحالي.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان بجامعة جازان الدكتور هيثم فقيه، أن الكلية قدمت خدمات علاجية متكاملة عبر عياداتها لـ9604 مراجعين من المواطنين والمقيمين منذ بداية العام الحالي 1443هـ، مشيرًا إلى أن العيادات يعمل بها ٢٥ طبيبًا من أطباء وطبيبات الامتياز، و٣٦٧ طالبًا وطالبة ممن يمارسون تطبيقهم العملي والتدريبي داخل العيادات.

وبيّن الدكتور فقيه أن التخصصات في عيادات كلية طب الأسنان متنوعة وتشمل جراحة الوجه والفكين، وعلوم التشخيص في طب الأسنان، لتشخيص وعلاج مختلف الآفات والأمراض الفموية، الخدمات الوقائية للأسنان ممثلة بطب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان وعلاج اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان، العلاج التحفظي، كحشوات الأسنان الوقائية، وعلاج لب وقنوات جذور الأسنان، الاستعاضة السنية الثابتة والمتحركة، وزراعة الأسنان.

وتقوم العيادات بإنشاء ملف إلكتروني لكل مريض، ثم يتوجه المراجع لعيادات التشخيص لعمل الفحوص اللازمة من خلال الكشف السريري والتصوير الإشعاعي لتحديد حاجة المريض وعمل خطة علاجية شاملة تتضمن تحويله للقسم المختص، وعن الإجراءات الخاصة بالحالات الطارئة بيّن فقيه أنه يتم تقديم العلاج الطارئ مباشرة من قِبل أطباء الامتياز ومن ثم يتم تحويل الحالات الطارئة لاستكمال العلاج في القسم المختص داخل العيادات.

ويتم قياس رضا المراجعين عن الخدمات العلاجية المقدمة عن طريق استبيان يُعطى لهم بعد تلقي العلاج بالعيادات، ومن خلال النتائج تبيّن أن مستوى الرضا بشكل عام هو ما بين 4.5 من 5 والذي يفيد بمستوى رضا عالٍ جدًا من المستفيدين على جميع الخدمات العلاجية المقدمة لهم بعيادات الكلية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
9604 مستفيدين من عيادات طب الأسنان بجامعة جازان
سبق

استفاد أكثر من ٩٦٠٤ مواطنين ومقيمين من الخدمات الطبية العلاجية التي تقدمها كلية طب الأسنان بجامعة جازان لأمراض ومشاكل الفم والأسنان خلال 8 أسابيع بداية من العام الحالي 1443هـ إلى وقتنا الحالي.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان بجامعة جازان الدكتور هيثم فقيه، أن الكلية قدمت خدمات علاجية متكاملة عبر عياداتها لـ9604 مراجعين من المواطنين والمقيمين منذ بداية العام الحالي 1443هـ، مشيرًا إلى أن العيادات يعمل بها ٢٥ طبيبًا من أطباء وطبيبات الامتياز، و٣٦٧ طالبًا وطالبة ممن يمارسون تطبيقهم العملي والتدريبي داخل العيادات.

وبيّن الدكتور فقيه أن التخصصات في عيادات كلية طب الأسنان متنوعة وتشمل جراحة الوجه والفكين، وعلوم التشخيص في طب الأسنان، لتشخيص وعلاج مختلف الآفات والأمراض الفموية، الخدمات الوقائية للأسنان ممثلة بطب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان وعلاج اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان، العلاج التحفظي، كحشوات الأسنان الوقائية، وعلاج لب وقنوات جذور الأسنان، الاستعاضة السنية الثابتة والمتحركة، وزراعة الأسنان.

وتقوم العيادات بإنشاء ملف إلكتروني لكل مريض، ثم يتوجه المراجع لعيادات التشخيص لعمل الفحوص اللازمة من خلال الكشف السريري والتصوير الإشعاعي لتحديد حاجة المريض وعمل خطة علاجية شاملة تتضمن تحويله للقسم المختص، وعن الإجراءات الخاصة بالحالات الطارئة بيّن فقيه أنه يتم تقديم العلاج الطارئ مباشرة من قِبل أطباء الامتياز ومن ثم يتم تحويل الحالات الطارئة لاستكمال العلاج في القسم المختص داخل العيادات.

ويتم قياس رضا المراجعين عن الخدمات العلاجية المقدمة عن طريق استبيان يُعطى لهم بعد تلقي العلاج بالعيادات، ومن خلال النتائج تبيّن أن مستوى الرضا بشكل عام هو ما بين 4.5 من 5 والذي يفيد بمستوى رضا عالٍ جدًا من المستفيدين على جميع الخدمات العلاجية المقدمة لهم بعيادات الكلية.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
01:03 AM

9604 مستفيدين من عيادات طب الأسنان بجامعة جازان

خلال شهرين.. والكلية قدمت خدمات علاجية متكاملة

A A A
فهد كاملي - جازان
0
50

استفاد أكثر من ٩٦٠٤ مواطنين ومقيمين من الخدمات الطبية العلاجية التي تقدمها كلية طب الأسنان بجامعة جازان لأمراض ومشاكل الفم والأسنان خلال 8 أسابيع بداية من العام الحالي 1443هـ إلى وقتنا الحالي.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان بجامعة جازان الدكتور هيثم فقيه، أن الكلية قدمت خدمات علاجية متكاملة عبر عياداتها لـ9604 مراجعين من المواطنين والمقيمين منذ بداية العام الحالي 1443هـ، مشيرًا إلى أن العيادات يعمل بها ٢٥ طبيبًا من أطباء وطبيبات الامتياز، و٣٦٧ طالبًا وطالبة ممن يمارسون تطبيقهم العملي والتدريبي داخل العيادات.

وبيّن الدكتور فقيه أن التخصصات في عيادات كلية طب الأسنان متنوعة وتشمل جراحة الوجه والفكين، وعلوم التشخيص في طب الأسنان، لتشخيص وعلاج مختلف الآفات والأمراض الفموية، الخدمات الوقائية للأسنان ممثلة بطب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان وعلاج اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان، العلاج التحفظي، كحشوات الأسنان الوقائية، وعلاج لب وقنوات جذور الأسنان، الاستعاضة السنية الثابتة والمتحركة، وزراعة الأسنان.

وتقوم العيادات بإنشاء ملف إلكتروني لكل مريض، ثم يتوجه المراجع لعيادات التشخيص لعمل الفحوص اللازمة من خلال الكشف السريري والتصوير الإشعاعي لتحديد حاجة المريض وعمل خطة علاجية شاملة تتضمن تحويله للقسم المختص، وعن الإجراءات الخاصة بالحالات الطارئة بيّن فقيه أنه يتم تقديم العلاج الطارئ مباشرة من قِبل أطباء الامتياز ومن ثم يتم تحويل الحالات الطارئة لاستكمال العلاج في القسم المختص داخل العيادات.

ويتم قياس رضا المراجعين عن الخدمات العلاجية المقدمة عن طريق استبيان يُعطى لهم بعد تلقي العلاج بالعيادات، ومن خلال النتائج تبيّن أن مستوى الرضا بشكل عام هو ما بين 4.5 من 5 والذي يفيد بمستوى رضا عالٍ جدًا من المستفيدين على جميع الخدمات العلاجية المقدمة لهم بعيادات الكلية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,062
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,953
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,082
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,155

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة