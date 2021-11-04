9604 مستفيدين من عيادات طب الأسنان بجامعة جازان

خلال شهرين.. والكلية قدمت خدمات علاجية متكاملة

استفاد أكثر من ٩٦٠٤ مواطنين ومقيمين من الخدمات الطبية العلاجية التي تقدمها كلية طب الأسنان بجامعة جازان لأمراض ومشاكل الفم والأسنان خلال 8 أسابيع بداية من العام الحالي 1443هـ إلى وقتنا الحالي.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان بجامعة جازان الدكتور هيثم فقيه، أن الكلية قدمت خدمات علاجية متكاملة عبر عياداتها لـ9604 مراجعين من المواطنين والمقيمين منذ بداية العام الحالي 1443هـ، مشيرًا إلى أن العيادات يعمل بها ٢٥ طبيبًا من أطباء وطبيبات الامتياز، و٣٦٧ طالبًا وطالبة ممن يمارسون تطبيقهم العملي والتدريبي داخل العيادات.

وبيّن الدكتور فقيه أن التخصصات في عيادات كلية طب الأسنان متنوعة وتشمل جراحة الوجه والفكين، وعلوم التشخيص في طب الأسنان، لتشخيص وعلاج مختلف الآفات والأمراض الفموية، الخدمات الوقائية للأسنان ممثلة بطب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان وعلاج اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان، العلاج التحفظي، كحشوات الأسنان الوقائية، وعلاج لب وقنوات جذور الأسنان، الاستعاضة السنية الثابتة والمتحركة، وزراعة الأسنان.

وتقوم العيادات بإنشاء ملف إلكتروني لكل مريض، ثم يتوجه المراجع لعيادات التشخيص لعمل الفحوص اللازمة من خلال الكشف السريري والتصوير الإشعاعي لتحديد حاجة المريض وعمل خطة علاجية شاملة تتضمن تحويله للقسم المختص، وعن الإجراءات الخاصة بالحالات الطارئة بيّن فقيه أنه يتم تقديم العلاج الطارئ مباشرة من قِبل أطباء الامتياز ومن ثم يتم تحويل الحالات الطارئة لاستكمال العلاج في القسم المختص داخل العيادات.

ويتم قياس رضا المراجعين عن الخدمات العلاجية المقدمة عن طريق استبيان يُعطى لهم بعد تلقي العلاج بالعيادات، ومن خلال النتائج تبيّن أن مستوى الرضا بشكل عام هو ما بين 4.5 من 5 والذي يفيد بمستوى رضا عالٍ جدًا من المستفيدين على جميع الخدمات العلاجية المقدمة لهم بعيادات الكلية.