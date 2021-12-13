النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
داعمة لتطوير الخدمات والاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص

المملكة تعلن ميزانية 2022: إنفاق 955 مليار ريال.. والإيرادات 1.045 مليار

البيض "المبستر" غير موجود!

كانت هذه الإجابة تطاردني كلما سألتُ صاحب بقالة أو سوبرماركت، بل إنني ذهبت إلى بُعد آخر، وأصبحت أتواصل مع المزارعين عن طريق أرقامهم في العبوات والكراتين، وكانوا يستغربون من سؤالي بردهم: "إيش يعني بيض مبستر؟!". وأشرح لهم، ولا أجد إجابة، بالرغم من أنهم يعرفون البيض العضوي! فأقترح على وزارة الزراعة عمل حملة تثقيفية عن أهمية بسترة البيض، وتحفيز المزارع على بسترة البيض؛ لأننا فعلاً أصبحنا بحاجة لأحدث الممارسات الصحية في مجال الزراعة، وخصوصًا بعد تجربتنا في جائحة كورونا.

ففي عام ٢٠١٣م قامت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتصنيف البيض غير المبستر بأنه من ذوي القابلية العالية للخطر؛ لأنه قد يحمل أوبئة مثل "السالمونيلا" و"الأميبا" وغيرهما من الملوثات. ولضمان عدم انتقالها للمستهلك تم منع بيع كل البيض غير المبستر في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الطريقة نجحت في القضاء على الأوبئة، ومن ضمنها إنفلونزا الطيور، كذلك انخفضت معدلات الإصابة بالسالمونيلا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدث من تناوُل أو تداوُل البيض النيئ، الذي يُستخدم في الصلصات مثل سلطة السيزر، وفي الحلويات، وكذلك عند الرياضيين صباحًا؛ وعليه فإني أدعو الوزارة وهيئة الغذاء والدواء إلى اتباع خطوات مماثلة، والترويج للبيض المبستر تمهيدًا لجعله البيض الطبيعي مستقبلاً.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
البيض "المبستر" غير موجود!
سبق

كانت هذه الإجابة تطاردني كلما سألتُ صاحب بقالة أو سوبرماركت، بل إنني ذهبت إلى بُعد آخر، وأصبحت أتواصل مع المزارعين عن طريق أرقامهم في العبوات والكراتين، وكانوا يستغربون من سؤالي بردهم: "إيش يعني بيض مبستر؟!". وأشرح لهم، ولا أجد إجابة، بالرغم من أنهم يعرفون البيض العضوي! فأقترح على وزارة الزراعة عمل حملة تثقيفية عن أهمية بسترة البيض، وتحفيز المزارع على بسترة البيض؛ لأننا فعلاً أصبحنا بحاجة لأحدث الممارسات الصحية في مجال الزراعة، وخصوصًا بعد تجربتنا في جائحة كورونا.

ففي عام ٢٠١٣م قامت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتصنيف البيض غير المبستر بأنه من ذوي القابلية العالية للخطر؛ لأنه قد يحمل أوبئة مثل "السالمونيلا" و"الأميبا" وغيرهما من الملوثات. ولضمان عدم انتقالها للمستهلك تم منع بيع كل البيض غير المبستر في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الطريقة نجحت في القضاء على الأوبئة، ومن ضمنها إنفلونزا الطيور، كذلك انخفضت معدلات الإصابة بالسالمونيلا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدث من تناوُل أو تداوُل البيض النيئ، الذي يُستخدم في الصلصات مثل سلطة السيزر، وفي الحلويات، وكذلك عند الرياضيين صباحًا؛ وعليه فإني أدعو الوزارة وهيئة الغذاء والدواء إلى اتباع خطوات مماثلة، والترويج للبيض المبستر تمهيدًا لجعله البيض الطبيعي مستقبلاً.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
12:00 AM

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث - الرياض
A A A
0
10

كانت هذه الإجابة تطاردني كلما سألتُ صاحب بقالة أو سوبرماركت، بل إنني ذهبت إلى بُعد آخر، وأصبحت أتواصل مع المزارعين عن طريق أرقامهم في العبوات والكراتين، وكانوا يستغربون من سؤالي بردهم: "إيش يعني بيض مبستر؟!". وأشرح لهم، ولا أجد إجابة، بالرغم من أنهم يعرفون البيض العضوي! فأقترح على وزارة الزراعة عمل حملة تثقيفية عن أهمية بسترة البيض، وتحفيز المزارع على بسترة البيض؛ لأننا فعلاً أصبحنا بحاجة لأحدث الممارسات الصحية في مجال الزراعة، وخصوصًا بعد تجربتنا في جائحة كورونا.

ففي عام ٢٠١٣م قامت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بتصنيف البيض غير المبستر بأنه من ذوي القابلية العالية للخطر؛ لأنه قد يحمل أوبئة مثل "السالمونيلا" و"الأميبا" وغيرهما من الملوثات. ولضمان عدم انتقالها للمستهلك تم منع بيع كل البيض غير المبستر في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذه الطريقة نجحت في القضاء على الأوبئة، ومن ضمنها إنفلونزا الطيور، كذلك انخفضت معدلات الإصابة بالسالمونيلا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدث من تناوُل أو تداوُل البيض النيئ، الذي يُستخدم في الصلصات مثل سلطة السيزر، وفي الحلويات، وكذلك عند الرياضيين صباحًا؛ وعليه فإني أدعو الوزارة وهيئة الغذاء والدواء إلى اتباع خطوات مماثلة، والترويج للبيض المبستر تمهيدًا لجعله البيض الطبيعي مستقبلاً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,461
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,691
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,449
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,392

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة