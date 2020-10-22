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للتعريف بأنشطتها وبرامجها الصحية.. "عناية" تزور محافظة الخرج

استقبل محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وفدًا من جمعية عناية الصحية برئاسة الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري الأمين العام للجمعية وأمين عام مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، ومشاري بن محمد بن دليلة المدير التنفيذي للجمعية، وعبدالعزيز بن محمد أبو عباة مدير الاستدامة المالية، وفيصل بن عبدالرزاق الرشيدان مدير تنمية الموارد المالية، وعبدالله بن محمد العسيري مدير العلاقات العامة والإعلام، وبحضور مدير مستشفى الملك خالد بالخرج الأخصائي فهد الممخور، ومدير مستشفى الولادة والأطفال الأخصائي سعود النداح، ومدير مستشفى إرادة الصحة النفسية الدكتور ممدوح الهادي، ورئيس اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الدكتور عبدالعزيز العبيد.

وفي بداية الاجتماع رحّب محافظ الخرج بالأمين العام للجمعية الدكتور سلمان والوفد المرافق له وعقد اجتماعًا معهما؛ للاطلاع على الأنشطة والبرامج التي تقدّمها جمعية "عناية".

وأشاد "الماضي" بجهود الجمعية في تعزيز التنمية الصحية في المجتمع؛ لافتًا إلى أن المحافظة تسعد كثيرًا بهذه الأنشطة وتتطلع إلى التعاون مع الجمعية، مرحّبًا بافتتاح الجمعية فرعًا لها في محافظة الخرج.

ومن جانبه أشاد الأمين العام للجمعية، وأمين عام مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سلمان المطيري بكرم الضيافة وحسن الاستقبال؛ مشيرًا إلى أن هذا الفرع بداية تعاون مع المحافظة، وهو يأتي انطلاقًا من استراتيجية الجمعية في المساهمة في تعزيز رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم.

وأضاف "المطيري" أن الجمعية تكفلت بإجراء 100 عملية عيون لإزالة الماء الأبيض لمرضى العيون بالمحافظة، كما تسعى لإنشاء صندوق خيري يدعم المرضى المحتاجين حسب أولوية الاحتياج بالخرج، وسيتم كذلك تشكيل فريق عمل لإعداد الخطة الاستراتيجية لإدارة الصندوق وتأسيس المقر.

وأشار "المطيري" إلى أن الجمعية ستقوم بتسيير ثلاث قوافل صحية في أنحاء المحافظة والقرى التابعة لها؛ لتقديم خدمة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض التي تهدد أفراد المجتمع بالعمى.

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للتعريف بأنشطتها وبرامجها الصحية.. "عناية" تزور محافظة الخرج
سبق

استقبل محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وفدًا من جمعية عناية الصحية برئاسة الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري الأمين العام للجمعية وأمين عام مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، ومشاري بن محمد بن دليلة المدير التنفيذي للجمعية، وعبدالعزيز بن محمد أبو عباة مدير الاستدامة المالية، وفيصل بن عبدالرزاق الرشيدان مدير تنمية الموارد المالية، وعبدالله بن محمد العسيري مدير العلاقات العامة والإعلام، وبحضور مدير مستشفى الملك خالد بالخرج الأخصائي فهد الممخور، ومدير مستشفى الولادة والأطفال الأخصائي سعود النداح، ومدير مستشفى إرادة الصحة النفسية الدكتور ممدوح الهادي، ورئيس اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الدكتور عبدالعزيز العبيد.

وفي بداية الاجتماع رحّب محافظ الخرج بالأمين العام للجمعية الدكتور سلمان والوفد المرافق له وعقد اجتماعًا معهما؛ للاطلاع على الأنشطة والبرامج التي تقدّمها جمعية "عناية".

وأشاد "الماضي" بجهود الجمعية في تعزيز التنمية الصحية في المجتمع؛ لافتًا إلى أن المحافظة تسعد كثيرًا بهذه الأنشطة وتتطلع إلى التعاون مع الجمعية، مرحّبًا بافتتاح الجمعية فرعًا لها في محافظة الخرج.

ومن جانبه أشاد الأمين العام للجمعية، وأمين عام مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سلمان المطيري بكرم الضيافة وحسن الاستقبال؛ مشيرًا إلى أن هذا الفرع بداية تعاون مع المحافظة، وهو يأتي انطلاقًا من استراتيجية الجمعية في المساهمة في تعزيز رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم.

وأضاف "المطيري" أن الجمعية تكفلت بإجراء 100 عملية عيون لإزالة الماء الأبيض لمرضى العيون بالمحافظة، كما تسعى لإنشاء صندوق خيري يدعم المرضى المحتاجين حسب أولوية الاحتياج بالخرج، وسيتم كذلك تشكيل فريق عمل لإعداد الخطة الاستراتيجية لإدارة الصندوق وتأسيس المقر.

وأشار "المطيري" إلى أن الجمعية ستقوم بتسيير ثلاث قوافل صحية في أنحاء المحافظة والقرى التابعة لها؛ لتقديم خدمة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض التي تهدد أفراد المجتمع بالعمى.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
11:21 AM

للتعريف بأنشطتها وبرامجها الصحية.. "عناية" تزور محافظة الخرج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وفدًا من جمعية عناية الصحية برئاسة الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري الأمين العام للجمعية وأمين عام مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، ومشاري بن محمد بن دليلة المدير التنفيذي للجمعية، وعبدالعزيز بن محمد أبو عباة مدير الاستدامة المالية، وفيصل بن عبدالرزاق الرشيدان مدير تنمية الموارد المالية، وعبدالله بن محمد العسيري مدير العلاقات العامة والإعلام، وبحضور مدير مستشفى الملك خالد بالخرج الأخصائي فهد الممخور، ومدير مستشفى الولادة والأطفال الأخصائي سعود النداح، ومدير مستشفى إرادة الصحة النفسية الدكتور ممدوح الهادي، ورئيس اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الدكتور عبدالعزيز العبيد.

وفي بداية الاجتماع رحّب محافظ الخرج بالأمين العام للجمعية الدكتور سلمان والوفد المرافق له وعقد اجتماعًا معهما؛ للاطلاع على الأنشطة والبرامج التي تقدّمها جمعية "عناية".

وأشاد "الماضي" بجهود الجمعية في تعزيز التنمية الصحية في المجتمع؛ لافتًا إلى أن المحافظة تسعد كثيرًا بهذه الأنشطة وتتطلع إلى التعاون مع الجمعية، مرحّبًا بافتتاح الجمعية فرعًا لها في محافظة الخرج.

ومن جانبه أشاد الأمين العام للجمعية، وأمين عام مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سلمان المطيري بكرم الضيافة وحسن الاستقبال؛ مشيرًا إلى أن هذا الفرع بداية تعاون مع المحافظة، وهو يأتي انطلاقًا من استراتيجية الجمعية في المساهمة في تعزيز رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم.

وأضاف "المطيري" أن الجمعية تكفلت بإجراء 100 عملية عيون لإزالة الماء الأبيض لمرضى العيون بالمحافظة، كما تسعى لإنشاء صندوق خيري يدعم المرضى المحتاجين حسب أولوية الاحتياج بالخرج، وسيتم كذلك تشكيل فريق عمل لإعداد الخطة الاستراتيجية لإدارة الصندوق وتأسيس المقر.

وأشار "المطيري" إلى أن الجمعية ستقوم بتسيير ثلاث قوافل صحية في أنحاء المحافظة والقرى التابعة لها؛ لتقديم خدمة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض التي تهدد أفراد المجتمع بالعمى.

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