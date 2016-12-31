شاهد.. مدارس الأفلاج تكرم طلابها وطالباتها المتفوقين

ثمنت جهود أسرهم في تفوق أبنائهم العلمي

كرمت مدارس الأفلاج طلابها وطالباتها المتفوقين، مثمنة جهود أسرهم في تفوق أبنائهم العلمي خلال الفصل الدراسي الأول.

وأعربت إدارة تعليم الأفلاج عن شكرها، بعد انتهاء الفصل الأول، ونجاح استمرار سير العملية التعليمية "عن بعد"، عبر منصة "مدرستي".

وأشادت الإدارة بجهود المعلمين والمعلمات والتعاون المثمر بين الأسرة والمدرسة في نجاح العملية التعليمية "عن بعد".