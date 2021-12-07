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السعودية والإمارات.. متانة العلاقات ونمو مستمر تدعمها جولات ولي العهد

حجم التبادل التجاري غير النفطي بالنصف الأول من 2021 بلغ 16.8 مليارًا

تمثل الشراكة الإماراتية السعودية نموذجاً رائداً ومتميزاً على المستوى الإقليمي والعالمي في التعاون والتطوير المستمر للعلاقات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي يشهدها البلدان الشقيقان.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية والإمارات في النصف الأول من العام 2021، بلغ 16.8 مليار دولار، بنسبة نمو قدرها 32.5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2020، ما يعكس متانة وتنوع العلاقات التجارية ونموها بشكل مستمر.

ويشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل: الابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والطاقة، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.

كما تشكل السياحة والاستثمار السياحي أحد المحاور الحيوية للتعاون بين البلدين؛ مما انعكس على تصدر دولة الإمارات قائمة الوجهات السياحية المثيرة للاهتمام لدى السائحين السعوديين عند السفر للخارج؛ حيث استقبلت دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو أكثر من 200 ألف نزيل سعودي في فنادقها.

وتعدّ المملكة العربية السعودية أكبر شريك استثماري لدولة الإمارات على المستويات الخليجية والعربية والإقليمية، والخامس عالمياً.

ووفقاً لما ذكره وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في تصريحات صحفية سابقة، فإن رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع العام الماضي 2020 بلغ نحو 5 مليارات دولار، بنمو بلغ 4% مقارنة بعام 2019، وفي المقابل تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية برصيد تراكمي استثماري تجاوز حاجز الـ9 مليارات دولار".

جدير بالذكر أن الإمارات هي المحطة الثانية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جولته الخليجية، التي تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما تركز الزيارة على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات والقضايا التي تهم المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية والإمارات.. متانة العلاقات ونمو مستمر تدعمها جولات ولي العهد
سبق

تمثل الشراكة الإماراتية السعودية نموذجاً رائداً ومتميزاً على المستوى الإقليمي والعالمي في التعاون والتطوير المستمر للعلاقات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي يشهدها البلدان الشقيقان.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية والإمارات في النصف الأول من العام 2021، بلغ 16.8 مليار دولار، بنسبة نمو قدرها 32.5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2020، ما يعكس متانة وتنوع العلاقات التجارية ونموها بشكل مستمر.

ويشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل: الابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والطاقة، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.

كما تشكل السياحة والاستثمار السياحي أحد المحاور الحيوية للتعاون بين البلدين؛ مما انعكس على تصدر دولة الإمارات قائمة الوجهات السياحية المثيرة للاهتمام لدى السائحين السعوديين عند السفر للخارج؛ حيث استقبلت دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو أكثر من 200 ألف نزيل سعودي في فنادقها.

وتعدّ المملكة العربية السعودية أكبر شريك استثماري لدولة الإمارات على المستويات الخليجية والعربية والإقليمية، والخامس عالمياً.

ووفقاً لما ذكره وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في تصريحات صحفية سابقة، فإن رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع العام الماضي 2020 بلغ نحو 5 مليارات دولار، بنمو بلغ 4% مقارنة بعام 2019، وفي المقابل تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية برصيد تراكمي استثماري تجاوز حاجز الـ9 مليارات دولار".

جدير بالذكر أن الإمارات هي المحطة الثانية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جولته الخليجية، التي تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما تركز الزيارة على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات والقضايا التي تهم المنطقة.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
08:47 PM

السعودية والإمارات.. متانة العلاقات ونمو مستمر تدعمها جولات ولي العهد

حجم التبادل التجاري غير النفطي بالنصف الأول من 2021 بلغ 16.8 مليارًا

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بدر الجبل - تبوك
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تمثل الشراكة الإماراتية السعودية نموذجاً رائداً ومتميزاً على المستوى الإقليمي والعالمي في التعاون والتطوير المستمر للعلاقات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يخدم مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي يشهدها البلدان الشقيقان.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية والإمارات في النصف الأول من العام 2021، بلغ 16.8 مليار دولار، بنسبة نمو قدرها 32.5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2020، ما يعكس متانة وتنوع العلاقات التجارية ونموها بشكل مستمر.

ويشمل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين قطاعات حيوية واستراتيجية، مثل: الابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والطاقة، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.

كما تشكل السياحة والاستثمار السياحي أحد المحاور الحيوية للتعاون بين البلدين؛ مما انعكس على تصدر دولة الإمارات قائمة الوجهات السياحية المثيرة للاهتمام لدى السائحين السعوديين عند السفر للخارج؛ حيث استقبلت دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو أكثر من 200 ألف نزيل سعودي في فنادقها.

وتعدّ المملكة العربية السعودية أكبر شريك استثماري لدولة الإمارات على المستويات الخليجية والعربية والإقليمية، والخامس عالمياً.

ووفقاً لما ذكره وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في تصريحات صحفية سابقة، فإن رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع العام الماضي 2020 بلغ نحو 5 مليارات دولار، بنمو بلغ 4% مقارنة بعام 2019، وفي المقابل تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية برصيد تراكمي استثماري تجاوز حاجز الـ9 مليارات دولار".

جدير بالذكر أن الإمارات هي المحطة الثانية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جولته الخليجية، التي تهدف لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما تركز الزيارة على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات والقضايا التي تهم المنطقة.

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