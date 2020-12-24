عقدت اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة في دورتها الثالثة الاجتماع الأول لها بحضور رئيس المجلس التخصصي للجمعيات الصحية الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة، ورئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة سليمان بن عبد الرحمن الصبي، ورئيس لجنة الدراسات والبحوث والتدريب بالمجلس التخصصي للجمعيات الصحية الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن، ونخبة من قادة العمل الخيري. ويأتي هذا الاجتماع الذي استضافته جمعية نقاء انطلاقاً من حرص اللجنة التنسيقية في تفعيل دورها في مكافحة التدخين وتنسيق أدوار جمعيات المكافحة لتقديم برامج توعوية نوعية تسهم في التخفيض من استهلاك التبغ وصولاً لمجتمع ينعم بالصحة متناغم مع رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي مفعم بالصحة والرفاهية. وهدف الاجتماع إلى توسيع دائرة عمل جمعيات المكافحة ليشمل مناطق المملكة كافة بالتنسيق وتحت مظلة المجلس التخصصي للجمعيات الصحية بالإضافة إلى تحقيق معايير الحوكمة والشفافية في الحملات الوطنية من خلال منصات التبرع المعتمدة. وعلى هامش الاجتماع الذي تم استضافته لمدة يومين تم تنظيم عدد من المحاضرات المتخصصة ومنها محاضرة "المنتج التسويقي وحملة جمع التبرعات" قدمها الأستاذ ياسر التويجري ومحاضرة بعنوان "بناء التأييد في الجمعيات الأسس والتطبيقات " قدمها الدكتور عبد الرحمن القحطاني. كما نظمت ورشة عن التحديات وفرص تطوير اللجنة التنسيقية وكان النقاش مثمراً وتمخض عنه نتائج سيتم إدراجها ضمن الخطة التطويرية للجنة التنسيقية.

"نقاء" تستضيف "تنسيقية" جمعيات مكافحة التدخين بالمملكة وتعقد اجتماعها الأول في دورتها الثالثة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-23 عقدت اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة في دورتها الثالثة الاجتماع الأول لها بحضور رئيس المجلس التخصصي للجمعيات الصحية الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة، ورئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة سليمان بن عبد الرحمن الصبي، ورئيس لجنة الدراسات والبحوث والتدريب بالمجلس التخصصي للجمعيات الصحية الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن، ونخبة من قادة العمل الخيري.



ويأتي هذا الاجتماع الذي استضافته جمعية نقاء انطلاقاً من حرص اللجنة التنسيقية في تفعيل دورها في مكافحة التدخين وتنسيق أدوار جمعيات المكافحة لتقديم برامج توعوية نوعية تسهم في التخفيض من استهلاك التبغ وصولاً لمجتمع ينعم بالصحة متناغم مع رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي مفعم بالصحة والرفاهية.



وهدف الاجتماع إلى توسيع دائرة عمل جمعيات المكافحة ليشمل مناطق المملكة كافة بالتنسيق وتحت مظلة المجلس التخصصي للجمعيات الصحية بالإضافة إلى تحقيق معايير الحوكمة والشفافية في الحملات الوطنية من خلال منصات التبرع المعتمدة.



وعلى هامش الاجتماع الذي تم استضافته لمدة يومين تم تنظيم عدد من المحاضرات المتخصصة ومنها محاضرة "المنتج التسويقي وحملة جمع التبرعات" قدمها الأستاذ ياسر التويجري ومحاضرة بعنوان "بناء التأييد في الجمعيات الأسس والتطبيقات " قدمها الدكتور عبد الرحمن القحطاني.



كما نظمت ورشة عن التحديات وفرص تطوير اللجنة التنسيقية وكان النقاش مثمراً وتمخض عنه نتائج سيتم إدراجها ضمن الخطة التطويرية للجنة التنسيقية.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 11:19 PM

"نقاء" تستضيف "تنسيقية" جمعيات مكافحة التدخين بالمملكة وتعقد اجتماعها الأول في دورتها الثالثة لتقديم برامج توعوية تسهم في تخفيض استهلاك التبغ وصولاً لمجتمع ينعم بالصحة





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عقدت اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة في دورتها الثالثة الاجتماع الأول لها بحضور رئيس المجلس التخصصي للجمعيات الصحية الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة، ورئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة سليمان بن عبد الرحمن الصبي، ورئيس لجنة الدراسات والبحوث والتدريب بالمجلس التخصصي للجمعيات الصحية الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن، ونخبة من قادة العمل الخيري.



ويأتي هذا الاجتماع الذي استضافته جمعية نقاء انطلاقاً من حرص اللجنة التنسيقية في تفعيل دورها في مكافحة التدخين وتنسيق أدوار جمعيات المكافحة لتقديم برامج توعوية نوعية تسهم في التخفيض من استهلاك التبغ وصولاً لمجتمع ينعم بالصحة متناغم مع رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي مفعم بالصحة والرفاهية.



وهدف الاجتماع إلى توسيع دائرة عمل جمعيات المكافحة ليشمل مناطق المملكة كافة بالتنسيق وتحت مظلة المجلس التخصصي للجمعيات الصحية بالإضافة إلى تحقيق معايير الحوكمة والشفافية في الحملات الوطنية من خلال منصات التبرع المعتمدة.



وعلى هامش الاجتماع الذي تم استضافته لمدة يومين تم تنظيم عدد من المحاضرات المتخصصة ومنها محاضرة "المنتج التسويقي وحملة جمع التبرعات" قدمها الأستاذ ياسر التويجري ومحاضرة بعنوان "بناء التأييد في الجمعيات الأسس والتطبيقات " قدمها الدكتور عبد الرحمن القحطاني.



كما نظمت ورشة عن التحديات وفرص تطوير اللجنة التنسيقية وكان النقاش مثمراً وتمخض عنه نتائج سيتم إدراجها ضمن الخطة التطويرية للجنة التنسيقية.