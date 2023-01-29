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"أوبو" تجهز "الكاميرا الخفية" الحقيقية في هاتفك

ستكشف عنه رسمياً أواخر فبراير المقبل

تجهز شركة "أوبو" الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية، هاتفاً ذكياً جديداً، يقدم لأول مرة "الكاميرا الخفية" الحقيقية.

وقال موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص: إن "أوبو" حصلت على براءة اختراع جديدة تسمح لها بإخفاء الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة اللمسية الخاصة بالهاتف الذكي.

وتسمح براءة الاختراع الجديدة لهواتف "أوبو"، بإمكانية وضعها أيقونات التطبيقات في أعلى الشاشة اللمسية، بشكل يجعل الكاميرا الأمامية مخفية تماماً خلف أيقونة تطبيق الكاميرا.

وستسمح براءة الاختراع الجديدة لشركة "أوبو" بأن تنتج هواتف ذكية ذات شاشة كاملة "من الحافة إلى الحافة"، دون الحاجة إلى نتوء مثل شركات "أبل" أو "سامسونغ" أو حتى "وان بلس".

ومن المتوقع أن تعلن "أوبو" عن تلك التقنية الجديدة في هاتفيْها الجديدين "أوبو إف 19"، و"أوبو إف 19 برو"، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي 2019 في مدينة برشلونة الإسبانية في أواخر شهر فبراير المقبل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أوبو" تجهز "الكاميرا الخفية" الحقيقية في هاتفك
سبق

تجهز شركة "أوبو" الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية، هاتفاً ذكياً جديداً، يقدم لأول مرة "الكاميرا الخفية" الحقيقية.

وقال موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص: إن "أوبو" حصلت على براءة اختراع جديدة تسمح لها بإخفاء الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة اللمسية الخاصة بالهاتف الذكي.

وتسمح براءة الاختراع الجديدة لهواتف "أوبو"، بإمكانية وضعها أيقونات التطبيقات في أعلى الشاشة اللمسية، بشكل يجعل الكاميرا الأمامية مخفية تماماً خلف أيقونة تطبيق الكاميرا.

وستسمح براءة الاختراع الجديدة لشركة "أوبو" بأن تنتج هواتف ذكية ذات شاشة كاملة "من الحافة إلى الحافة"، دون الحاجة إلى نتوء مثل شركات "أبل" أو "سامسونغ" أو حتى "وان بلس".

ومن المتوقع أن تعلن "أوبو" عن تلك التقنية الجديدة في هاتفيْها الجديدين "أوبو إف 19"، و"أوبو إف 19 برو"، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي 2019 في مدينة برشلونة الإسبانية في أواخر شهر فبراير المقبل.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:39 PM

"أوبو" تجهز "الكاميرا الخفية" الحقيقية في هاتفك

ستكشف عنه رسمياً أواخر فبراير المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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تجهز شركة "أوبو" الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية، هاتفاً ذكياً جديداً، يقدم لأول مرة "الكاميرا الخفية" الحقيقية.

وقال موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص: إن "أوبو" حصلت على براءة اختراع جديدة تسمح لها بإخفاء الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة اللمسية الخاصة بالهاتف الذكي.

وتسمح براءة الاختراع الجديدة لهواتف "أوبو"، بإمكانية وضعها أيقونات التطبيقات في أعلى الشاشة اللمسية، بشكل يجعل الكاميرا الأمامية مخفية تماماً خلف أيقونة تطبيق الكاميرا.

وستسمح براءة الاختراع الجديدة لشركة "أوبو" بأن تنتج هواتف ذكية ذات شاشة كاملة "من الحافة إلى الحافة"، دون الحاجة إلى نتوء مثل شركات "أبل" أو "سامسونغ" أو حتى "وان بلس".

ومن المتوقع أن تعلن "أوبو" عن تلك التقنية الجديدة في هاتفيْها الجديدين "أوبو إف 19"، و"أوبو إف 19 برو"، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي 2019 في مدينة برشلونة الإسبانية في أواخر شهر فبراير المقبل.

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