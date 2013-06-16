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محمد بن سلمان: لا نريد حربًا في المنطقة.. لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير ‏‫محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة.

وقال في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط والذي ينشر كاملاً اليوم الأحد: "المملكة لا تريد حربًا في المنطقة .. لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".

وقال سموه: "‏‫يهمنا كثيرًا أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم".

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محمد بن سلمان: لا نريد حربًا في المنطقة.. لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا
سبق

أكد صاحب السمو الملكي الأمير ‏‫محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة.

وقال في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط والذي ينشر كاملاً اليوم الأحد: "المملكة لا تريد حربًا في المنطقة .. لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".

وقال سموه: "‏‫يهمنا كثيرًا أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم".

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
12:23 AM
اخر تعديل
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
01:41 AM

محمد بن سلمان: لا نريد حربًا في المنطقة.. لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
30
16,042

أكد صاحب السمو الملكي الأمير ‏‫محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة.

وقال في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط والذي ينشر كاملاً اليوم الأحد: "المملكة لا تريد حربًا في المنطقة .. لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".

وقال سموه: "‏‫يهمنا كثيرًا أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم".

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