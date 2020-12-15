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#الصحة: بدء التسجيل للحصول على لقاح #كورونا لجميع المواطنين والمقيمين

"أكدت مأمونيته وفاعليته وتوفيره مجانًا"

بدعم كريم واهتمام متواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -يحفظهما الله- فقد أعلنت الصحة عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1442 الموافق 15 ديسمبر 2020؛ وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، عبر تطبيق "صحتي" خلال الرابط التالي http://onelink.to/yjc3nj.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكدت الصحة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأبانت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، كالتالي:

الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى:

- المواطنون والمقيمون ممن هم فوق ٦٥ سنة + أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى.

- الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠.

- من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

- من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة).

الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية:

- المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة + باقي الممارسين الصحيين.

- من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠).

الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة:

- جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

لافتةً أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، والتي كان لها دور واضح -بفضل الله- في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن المملكة أعلنت سابقًا أنها ستكون -بإذن الله- من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#الصحة: بدء التسجيل للحصول على لقاح #كورونا لجميع المواطنين والمقيمين
سبق

بدعم كريم واهتمام متواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -يحفظهما الله- فقد أعلنت الصحة عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1442 الموافق 15 ديسمبر 2020؛ وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، عبر تطبيق "صحتي" خلال الرابط التالي http://onelink.to/yjc3nj.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكدت الصحة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأبانت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، كالتالي:

الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى:

- المواطنون والمقيمون ممن هم فوق ٦٥ سنة + أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى.

- الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠.

- من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

- من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة).

الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية:

- المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة + باقي الممارسين الصحيين.

- من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠).

الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة:

- جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

لافتةً أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، والتي كان لها دور واضح -بفضل الله- في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن المملكة أعلنت سابقًا أنها ستكون -بإذن الله- من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
10:44 AM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
11:18 AM

#الصحة: بدء التسجيل للحصول على لقاح #كورونا لجميع المواطنين والمقيمين

"أكدت مأمونيته وفاعليته وتوفيره مجانًا"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
11,208

بدعم كريم واهتمام متواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -يحفظهما الله- فقد أعلنت الصحة عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 30 ربيع الثاني 1442 الموافق 15 ديسمبر 2020؛ وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، عبر تطبيق "صحتي" خلال الرابط التالي http://onelink.to/yjc3nj.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكدت الصحة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأبانت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، كالتالي:

الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى:

- المواطنون والمقيمون ممن هم فوق ٦٥ سنة + أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى.

- الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠.

- من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

- من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة).

الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية:

- المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة + باقي الممارسين الصحيين.

- من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: (الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠).

الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة:

- جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

لافتةً أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، والتي كان لها دور واضح -بفضل الله- في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن المملكة أعلنت سابقًا أنها ستكون -بإذن الله- من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.

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