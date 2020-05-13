شاهد.. بلدية ينبع تغلق منشأتين ومستودعًا لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية

صادرت وأتلفت مواد غذائية وفواكه وأسماكًا غير صالحة

أغلقت بلدية محافظة ينبع، ممثلة في الفِرَق الرقابية لإدارة ‎صحة البيئة، أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية، منشأتين لعدم استيفائهما الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس ‎كورونا المستجد.

كما أسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف مواد غذائية مجهولة المصدر، وفواكه يظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافة لكميات من الأسماك يظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى إتلافها؛ فيما تتابع الفِرَق الرقابية بإدارة صحة البيئة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية المستثناة من قرار ‎منع التجول؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

‏وتم ضبط مستودع داخل مركز تسوق للمواد الغذائية في ‎المحافظة غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، وغير متقيد بالاشتراطات الاحترازية والوقائية؛ مما استدعى إغلاقه.