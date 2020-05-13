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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

شاهد.. بلدية ينبع تغلق منشأتين ومستودعًا لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية

صادرت وأتلفت مواد غذائية وفواكه وأسماكًا غير صالحة

أغلقت بلدية محافظة ينبع، ممثلة في الفِرَق الرقابية لإدارة ‎صحة البيئة، أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية، منشأتين لعدم استيفائهما الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس ‎كورونا المستجد.

كما أسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف مواد غذائية مجهولة المصدر، وفواكه يظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافة لكميات من الأسماك يظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى إتلافها؛ فيما تتابع الفِرَق الرقابية بإدارة صحة البيئة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية المستثناة من قرار ‎منع التجول؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

‏وتم ضبط مستودع داخل مركز تسوق للمواد الغذائية في ‎المحافظة غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، وغير متقيد بالاشتراطات الاحترازية والوقائية؛ مما استدعى إغلاقه.

بلدية ينبع ينبع جولات رقابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. بلدية ينبع تغلق منشأتين ومستودعًا لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع، ممثلة في الفِرَق الرقابية لإدارة ‎صحة البيئة، أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية، منشأتين لعدم استيفائهما الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس ‎كورونا المستجد.

كما أسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف مواد غذائية مجهولة المصدر، وفواكه يظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافة لكميات من الأسماك يظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى إتلافها؛ فيما تتابع الفِرَق الرقابية بإدارة صحة البيئة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية المستثناة من قرار ‎منع التجول؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

‏وتم ضبط مستودع داخل مركز تسوق للمواد الغذائية في ‎المحافظة غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، وغير متقيد بالاشتراطات الاحترازية والوقائية؛ مما استدعى إغلاقه.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
01:24 PM

شاهد.. بلدية ينبع تغلق منشأتين ومستودعًا لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية

صادرت وأتلفت مواد غذائية وفواكه وأسماكًا غير صالحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع، ممثلة في الفِرَق الرقابية لإدارة ‎صحة البيئة، أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية، منشأتين لعدم استيفائهما الاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس ‎كورونا المستجد.

كما أسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف مواد غذائية مجهولة المصدر، وفواكه يظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافة لكميات من الأسماك يظهر عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى إتلافها؛ فيما تتابع الفِرَق الرقابية بإدارة صحة البيئة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية المستثناة من قرار ‎منع التجول؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

‏وتم ضبط مستودع داخل مركز تسوق للمواد الغذائية في ‎المحافظة غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، وغير متقيد بالاشتراطات الاحترازية والوقائية؛ مما استدعى إغلاقه.

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