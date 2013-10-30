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أمير عسير يشهد توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر

ضمن مساعي إرساء السلم المجتمعي في ضوء رؤية 2030

رعى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر، بعد اجتماع أعضاء لجنة الصلح المصغرة المنبثقة عن لجنة السلم المجتمعي المشكلة؛ بتوجيه من أمير المنطقة؛ لحلّ مثل هذه النزاعات القبلية وإنهائها.

وشهد اجتماع اللجنة بأبناء الأسرة المتخاصمين؛ مناقشة أسباب الخلاف، وما ترتب عليه من شكاوى لدى الجهات الحكومية، ومحاولات سابقة للإصلاح.

وعرضت اللجنة على الطرفين منزلة الصلح في الإسلام ومكانته في منظومة العادات والتقاليد السعودية، والأهداف البعيدة التي يسعى أمير منطقة عسير إلى تحقيقها من خلال إرساء السلم المجتمعي في ضوء رؤية 2030، والتوجه الاستراتيجي لمنطقة عسير، وما يترتب على ذلك من مكاسب اقتصادية واجتماعية وتنموية.

وكان أمير منطقة عسير قد وجّه بتشكيل لجنة للنظر في الخلافات بين قبائل بلّحمر، بالتنسيق مع شيخ شمل قبائل بلّحمر الشيخ منصور بن عبدالله بن محيا.


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أمير عسير يشهد توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر
سبق

رعى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر، بعد اجتماع أعضاء لجنة الصلح المصغرة المنبثقة عن لجنة السلم المجتمعي المشكلة؛ بتوجيه من أمير المنطقة؛ لحلّ مثل هذه النزاعات القبلية وإنهائها.

وشهد اجتماع اللجنة بأبناء الأسرة المتخاصمين؛ مناقشة أسباب الخلاف، وما ترتب عليه من شكاوى لدى الجهات الحكومية، ومحاولات سابقة للإصلاح.

وعرضت اللجنة على الطرفين منزلة الصلح في الإسلام ومكانته في منظومة العادات والتقاليد السعودية، والأهداف البعيدة التي يسعى أمير منطقة عسير إلى تحقيقها من خلال إرساء السلم المجتمعي في ضوء رؤية 2030، والتوجه الاستراتيجي لمنطقة عسير، وما يترتب على ذلك من مكاسب اقتصادية واجتماعية وتنموية.

وكان أمير منطقة عسير قد وجّه بتشكيل لجنة للنظر في الخلافات بين قبائل بلّحمر، بالتنسيق مع شيخ شمل قبائل بلّحمر الشيخ منصور بن عبدالله بن محيا.


30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
06:03 PM

أمير عسير يشهد توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر

ضمن مساعي إرساء السلم المجتمعي في ضوء رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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رعى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، توقيع الصلح بين أبناء أسرة آل لافي ببلّحمر، بعد اجتماع أعضاء لجنة الصلح المصغرة المنبثقة عن لجنة السلم المجتمعي المشكلة؛ بتوجيه من أمير المنطقة؛ لحلّ مثل هذه النزاعات القبلية وإنهائها.

وشهد اجتماع اللجنة بأبناء الأسرة المتخاصمين؛ مناقشة أسباب الخلاف، وما ترتب عليه من شكاوى لدى الجهات الحكومية، ومحاولات سابقة للإصلاح.

وعرضت اللجنة على الطرفين منزلة الصلح في الإسلام ومكانته في منظومة العادات والتقاليد السعودية، والأهداف البعيدة التي يسعى أمير منطقة عسير إلى تحقيقها من خلال إرساء السلم المجتمعي في ضوء رؤية 2030، والتوجه الاستراتيجي لمنطقة عسير، وما يترتب على ذلك من مكاسب اقتصادية واجتماعية وتنموية.

وكان أمير منطقة عسير قد وجّه بتشكيل لجنة للنظر في الخلافات بين قبائل بلّحمر، بالتنسيق مع شيخ شمل قبائل بلّحمر الشيخ منصور بن عبدالله بن محيا.


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