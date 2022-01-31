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"عسيري" و"الحارثي" يتسلمان العضوية الشرفية لـ"أدبي الطائف"

لجهودهما الثقافية.. وبمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي

سلَّم النادي الأدبي الثقافي بالطائف، العضوية الشرفية لرئيس جامعة الطائف أمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأستاذ الدكتور يوسف عبده عسيري، ومدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور الحارثي؛ لدورهما في تفعيل الحراك الثقافي وبمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي لعام ٢٠٢٢.

جاء ذلك بحضور وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، ورئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد، والمسؤول الإداري بالنادي الدكتور أحمد الهلالي، وقبل انعقاد اجتماع الطائف عاصمة الشعر العربي، والذي نظمته أكاديمية الشعر العربي بمقر الجامعة اليوم الاثنين، وبحضور مديري الإدارات الحكومية والقطاعات المختلفة بالطائف.

وعبر الدكتور يوسف عسيري عن فخره بعضوية النادي الشرفية، مؤكداً استعداد الجامعة للتعاون مع النادي بما يحقق أهداف النادي والجامعة ثقافياً.

من جهته أعرب رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عن شكره لرئيس جامعة الطائف على قبوله العضوية الشرفية للنادي، متطلعاً إلى مستقبل حافل من التعاون والشراكات التي تثري الساحة الثقافية وتخدم محافظة الطائف ومثقفيها.

من جهةٍ أخرى، منح النادي الأدبي الثقافي بالطائف العضوية الشرفية للنادي لمدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور الحارثي؛ للدور الثقافي الذي يبذله من خلال الأكاديمية وجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، حيث تسلم العضوية من رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي، بحضور وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي.

وثمن الدكتور الحارثي منحه العضوية الشرفية للنادي الأدبي الثقافي بالطائف، ووجه شكره لرئيس وأعضاء النادي.

النادي الأدبي الثقافي الطائف

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"عسيري" و"الحارثي" يتسلمان العضوية الشرفية لـ"أدبي الطائف"
سبق

سلَّم النادي الأدبي الثقافي بالطائف، العضوية الشرفية لرئيس جامعة الطائف أمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأستاذ الدكتور يوسف عبده عسيري، ومدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور الحارثي؛ لدورهما في تفعيل الحراك الثقافي وبمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي لعام ٢٠٢٢.

جاء ذلك بحضور وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، ورئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد، والمسؤول الإداري بالنادي الدكتور أحمد الهلالي، وقبل انعقاد اجتماع الطائف عاصمة الشعر العربي، والذي نظمته أكاديمية الشعر العربي بمقر الجامعة اليوم الاثنين، وبحضور مديري الإدارات الحكومية والقطاعات المختلفة بالطائف.

وعبر الدكتور يوسف عسيري عن فخره بعضوية النادي الشرفية، مؤكداً استعداد الجامعة للتعاون مع النادي بما يحقق أهداف النادي والجامعة ثقافياً.

من جهته أعرب رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عن شكره لرئيس جامعة الطائف على قبوله العضوية الشرفية للنادي، متطلعاً إلى مستقبل حافل من التعاون والشراكات التي تثري الساحة الثقافية وتخدم محافظة الطائف ومثقفيها.

من جهةٍ أخرى، منح النادي الأدبي الثقافي بالطائف العضوية الشرفية للنادي لمدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور الحارثي؛ للدور الثقافي الذي يبذله من خلال الأكاديمية وجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، حيث تسلم العضوية من رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي، بحضور وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي.

وثمن الدكتور الحارثي منحه العضوية الشرفية للنادي الأدبي الثقافي بالطائف، ووجه شكره لرئيس وأعضاء النادي.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
03:22 PM

"عسيري" و"الحارثي" يتسلمان العضوية الشرفية لـ"أدبي الطائف"

لجهودهما الثقافية.. وبمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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سلَّم النادي الأدبي الثقافي بالطائف، العضوية الشرفية لرئيس جامعة الطائف أمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأستاذ الدكتور يوسف عبده عسيري، ومدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور الحارثي؛ لدورهما في تفعيل الحراك الثقافي وبمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي لعام ٢٠٢٢.

جاء ذلك بحضور وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، ورئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد، والمسؤول الإداري بالنادي الدكتور أحمد الهلالي، وقبل انعقاد اجتماع الطائف عاصمة الشعر العربي، والذي نظمته أكاديمية الشعر العربي بمقر الجامعة اليوم الاثنين، وبحضور مديري الإدارات الحكومية والقطاعات المختلفة بالطائف.

وعبر الدكتور يوسف عسيري عن فخره بعضوية النادي الشرفية، مؤكداً استعداد الجامعة للتعاون مع النادي بما يحقق أهداف النادي والجامعة ثقافياً.

من جهته أعرب رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عن شكره لرئيس جامعة الطائف على قبوله العضوية الشرفية للنادي، متطلعاً إلى مستقبل حافل من التعاون والشراكات التي تثري الساحة الثقافية وتخدم محافظة الطائف ومثقفيها.

من جهةٍ أخرى، منح النادي الأدبي الثقافي بالطائف العضوية الشرفية للنادي لمدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور الحارثي؛ للدور الثقافي الذي يبذله من خلال الأكاديمية وجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، حيث تسلم العضوية من رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي، بحضور وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي.

وثمن الدكتور الحارثي منحه العضوية الشرفية للنادي الأدبي الثقافي بالطائف، ووجه شكره لرئيس وأعضاء النادي.

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