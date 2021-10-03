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"نسيم البحر 13".. انطلاق المناورة السعودية - الباكستانية في كراتشي

للتدريب على عمليات المرافقة وعمليات الإنزال البرمائي ومكافحة الألغام

انطلقت اليوم الأحد المناورات البحرية الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة باكستان التي أطلق عليها اسم "نسيم البحر 13".

ووفقاً لإذاعة "دوستي راديو" الباكستانية، سيتم التدرُّب على عمليات المرافقة، ووحدات التخطيط حول إجراء عمليات الإنزال البرمائي، وإجراءات مكافحة الألغام من قبل الجانبين.

ووصل أسطول من البحرية الملكية السعودية، يوم أمس السبت، إلى ميناء عاصمة كراتشي الباكستانية؛ لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع القوات البحرية الباكستانية، كما تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في التمرين بطائرات قتالية متعددة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نسيم البحر 13".. انطلاق المناورة السعودية - الباكستانية في كراتشي
سبق

انطلقت اليوم الأحد المناورات البحرية الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة باكستان التي أطلق عليها اسم "نسيم البحر 13".

ووفقاً لإذاعة "دوستي راديو" الباكستانية، سيتم التدرُّب على عمليات المرافقة، ووحدات التخطيط حول إجراء عمليات الإنزال البرمائي، وإجراءات مكافحة الألغام من قبل الجانبين.

ووصل أسطول من البحرية الملكية السعودية، يوم أمس السبت، إلى ميناء عاصمة كراتشي الباكستانية؛ لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع القوات البحرية الباكستانية، كما تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في التمرين بطائرات قتالية متعددة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
01:43 PM

"نسيم البحر 13".. انطلاق المناورة السعودية - الباكستانية في كراتشي

للتدريب على عمليات المرافقة وعمليات الإنزال البرمائي ومكافحة الألغام

A A A
خالد علي - الرياض
0
994

انطلقت اليوم الأحد المناورات البحرية الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة باكستان التي أطلق عليها اسم "نسيم البحر 13".

ووفقاً لإذاعة "دوستي راديو" الباكستانية، سيتم التدرُّب على عمليات المرافقة، ووحدات التخطيط حول إجراء عمليات الإنزال البرمائي، وإجراءات مكافحة الألغام من قبل الجانبين.

ووصل أسطول من البحرية الملكية السعودية، يوم أمس السبت، إلى ميناء عاصمة كراتشي الباكستانية؛ لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع القوات البحرية الباكستانية، كما تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في التمرين بطائرات قتالية متعددة.

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