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أكثر من 34 ألف تغريدة شكر لرجال الأمن بعد تصديهم لمقتحم منبر الحرم المكي

سطَّرها المغردون منذ انتشار مقطع الفيديو

انهالت التغريدات بالآلاف منذ الوهلة الأولى لانتشار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه رجال الأمن وهم يتصدون بكل حزم للشخص الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي الشريف أثناء خطبة الجمعة أمس بالمسجد الحرام.

وسطر المغردون عبارات الشكر لرجال الأمن بالمسجد الحرام على يقظتهم غير المستغربة، وسرعة تعاملهم مع الحادثة في ثوانٍ معدودة؛ وهو ما يؤكد استعداد وجاهزية رجال الأمن في التعامل مع الأحداث أيًّا كانت، التي تعكر صفو المصلين والزائرين لبيت الله الحرام.

وكتب الشيخ عائض القرني معلقًا تحت وسم #الحرم_المكي، الذي تخطت التغريدات فيه 34 ألف تغريدة، واعتلى الترند منذ الوهلة الأولى عند انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي: ‏"ومَن دخله كان آمنًا. شكرًا لرجال الأمن في الحرم. أسأل الله أن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وأن يسبغ علينا نعمه وكرمه".

وغرد الإعلامي صلاح الغيدان بقوله: "‏يقظة غير مستغربة من أبطالنا رجال الأمن في الحرم المكي".

من جانبه، قال الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني تحت وسم #الحرم_المكي: ‏"أحد جنودنا البواسل من أبناء قرية مولغ، الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني، يسطر اليوم مجدًا عظيمًا في التفاني والتضحية؛ إذ تصدى للمعتدي على إمام الحرم الشريف الشيخ بندر بليلة".

الحرم المكي المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 34 ألف تغريدة شكر لرجال الأمن بعد تصديهم لمقتحم منبر الحرم المكي
سبق

انهالت التغريدات بالآلاف منذ الوهلة الأولى لانتشار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه رجال الأمن وهم يتصدون بكل حزم للشخص الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي الشريف أثناء خطبة الجمعة أمس بالمسجد الحرام.

وسطر المغردون عبارات الشكر لرجال الأمن بالمسجد الحرام على يقظتهم غير المستغربة، وسرعة تعاملهم مع الحادثة في ثوانٍ معدودة؛ وهو ما يؤكد استعداد وجاهزية رجال الأمن في التعامل مع الأحداث أيًّا كانت، التي تعكر صفو المصلين والزائرين لبيت الله الحرام.

وكتب الشيخ عائض القرني معلقًا تحت وسم #الحرم_المكي، الذي تخطت التغريدات فيه 34 ألف تغريدة، واعتلى الترند منذ الوهلة الأولى عند انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي: ‏"ومَن دخله كان آمنًا. شكرًا لرجال الأمن في الحرم. أسأل الله أن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وأن يسبغ علينا نعمه وكرمه".

وغرد الإعلامي صلاح الغيدان بقوله: "‏يقظة غير مستغربة من أبطالنا رجال الأمن في الحرم المكي".

من جانبه، قال الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني تحت وسم #الحرم_المكي: ‏"أحد جنودنا البواسل من أبناء قرية مولغ، الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني، يسطر اليوم مجدًا عظيمًا في التفاني والتضحية؛ إذ تصدى للمعتدي على إمام الحرم الشريف الشيخ بندر بليلة".

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
12:08 AM

أكثر من 34 ألف تغريدة شكر لرجال الأمن بعد تصديهم لمقتحم منبر الحرم المكي

سطَّرها المغردون منذ انتشار مقطع الفيديو

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
12
13,087

انهالت التغريدات بالآلاف منذ الوهلة الأولى لانتشار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه رجال الأمن وهم يتصدون بكل حزم للشخص الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي الشريف أثناء خطبة الجمعة أمس بالمسجد الحرام.

وسطر المغردون عبارات الشكر لرجال الأمن بالمسجد الحرام على يقظتهم غير المستغربة، وسرعة تعاملهم مع الحادثة في ثوانٍ معدودة؛ وهو ما يؤكد استعداد وجاهزية رجال الأمن في التعامل مع الأحداث أيًّا كانت، التي تعكر صفو المصلين والزائرين لبيت الله الحرام.

وكتب الشيخ عائض القرني معلقًا تحت وسم #الحرم_المكي، الذي تخطت التغريدات فيه 34 ألف تغريدة، واعتلى الترند منذ الوهلة الأولى عند انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي: ‏"ومَن دخله كان آمنًا. شكرًا لرجال الأمن في الحرم. أسأل الله أن يحفظ بلادنا بلاد الحرمين من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وأن يسبغ علينا نعمه وكرمه".

وغرد الإعلامي صلاح الغيدان بقوله: "‏يقظة غير مستغربة من أبطالنا رجال الأمن في الحرم المكي".

من جانبه، قال الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني تحت وسم #الحرم_المكي: ‏"أحد جنودنا البواسل من أبناء قرية مولغ، الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني، يسطر اليوم مجدًا عظيمًا في التفاني والتضحية؛ إذ تصدى للمعتدي على إمام الحرم الشريف الشيخ بندر بليلة".

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