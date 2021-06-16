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بعد 16 عاماً قضاها في صفوف النادي.. ريال مدريد يعلن رحيل سيرخيو راموس

أعلن ريال مدريد إقامة حفل توديع يوم غد الخميس لقائده سيرجيو راموس بعد 16 عاماً قضاها في صفوف النادي.

وقال النادي الإسباني في بيان مقتضب بثه عبر موقعه الإلكتروني مساء اليوم الأربعاء:" يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم إقامة حفل تكريم وتوديع مؤسسي للكابتن سيرخيو راموس، بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز، يوم غدٍ الخميس، 17 يونيو، الساعة 12:30.


وأضاف "بعد ذلك، سيعقد سيرخيو راموس مؤتمراً صحفياً افتراضياً".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد 16 عاماً قضاها في صفوف النادي.. ريال مدريد يعلن رحيل سيرخيو راموس
سبق

أعلن ريال مدريد إقامة حفل توديع يوم غد الخميس لقائده سيرجيو راموس بعد 16 عاماً قضاها في صفوف النادي.

وقال النادي الإسباني في بيان مقتضب بثه عبر موقعه الإلكتروني مساء اليوم الأربعاء:" يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم إقامة حفل تكريم وتوديع مؤسسي للكابتن سيرخيو راموس، بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز، يوم غدٍ الخميس، 17 يونيو، الساعة 12:30.


وأضاف "بعد ذلك، سيعقد سيرخيو راموس مؤتمراً صحفياً افتراضياً".

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
11:53 PM

بعد 16 عاماً قضاها في صفوف النادي.. ريال مدريد يعلن رحيل سيرخيو راموس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن ريال مدريد إقامة حفل توديع يوم غد الخميس لقائده سيرجيو راموس بعد 16 عاماً قضاها في صفوف النادي.

وقال النادي الإسباني في بيان مقتضب بثه عبر موقعه الإلكتروني مساء اليوم الأربعاء:" يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم إقامة حفل تكريم وتوديع مؤسسي للكابتن سيرخيو راموس، بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز، يوم غدٍ الخميس، 17 يونيو، الساعة 12:30.


وأضاف "بعد ذلك، سيعقد سيرخيو راموس مؤتمراً صحفياً افتراضياً".

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