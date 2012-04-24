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أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها

الشركة اليابانية: بواقع 16 ألف سيارة بداية من الشهر المقبل

صرّح متحدث باسم شركة ميتسوبيشي اليابانية للسيارات، أن الشركة تعتزم خفض إنتاجها على مستوى العالم بواقع 16 ألف سيارة الشهر المقبل، بسبب نقص الرقائق الإلكترونية التي تدخل في تصنيع السيارات.

وكانت الشركة قد ذكرت في مارس الماضي، أنها ستقلل إنتاجها المحلي من السيارات بما يتراوح بين أربعة وخمسة آلاف وحدة في ذلك الشهر، بسبب نقص أشباه الموصلات، على أن يتم خفض الإنتاج في مصنعيها في أوكازاكي وميزوشيما.

ووفق "الالمانية" قالت الشركة -آنذاك- إنها ستراجع خطط إنتاجها بالنسبة لشهر إبريل.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن ميتسوبيشي أنتجت 90 ألفاً و745 سيارة على مستوى العالم في يناير الماضي و88 ألفاً و754 سيارة في فبراير، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للشركة.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها
سبق

صرّح متحدث باسم شركة ميتسوبيشي اليابانية للسيارات، أن الشركة تعتزم خفض إنتاجها على مستوى العالم بواقع 16 ألف سيارة الشهر المقبل، بسبب نقص الرقائق الإلكترونية التي تدخل في تصنيع السيارات.

وكانت الشركة قد ذكرت في مارس الماضي، أنها ستقلل إنتاجها المحلي من السيارات بما يتراوح بين أربعة وخمسة آلاف وحدة في ذلك الشهر، بسبب نقص أشباه الموصلات، على أن يتم خفض الإنتاج في مصنعيها في أوكازاكي وميزوشيما.

ووفق "الالمانية" قالت الشركة -آنذاك- إنها ستراجع خطط إنتاجها بالنسبة لشهر إبريل.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن ميتسوبيشي أنتجت 90 ألفاً و745 سيارة على مستوى العالم في يناير الماضي و88 ألفاً و754 سيارة في فبراير، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للشركة.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
01:42 PM

أزمة "الرقائق" تضرب "ميتسوبيشي" بقوة والشركة ترد بخفض إنتاجها

الشركة اليابانية: بواقع 16 ألف سيارة بداية من الشهر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرّح متحدث باسم شركة ميتسوبيشي اليابانية للسيارات، أن الشركة تعتزم خفض إنتاجها على مستوى العالم بواقع 16 ألف سيارة الشهر المقبل، بسبب نقص الرقائق الإلكترونية التي تدخل في تصنيع السيارات.

وكانت الشركة قد ذكرت في مارس الماضي، أنها ستقلل إنتاجها المحلي من السيارات بما يتراوح بين أربعة وخمسة آلاف وحدة في ذلك الشهر، بسبب نقص أشباه الموصلات، على أن يتم خفض الإنتاج في مصنعيها في أوكازاكي وميزوشيما.

ووفق "الالمانية" قالت الشركة -آنذاك- إنها ستراجع خطط إنتاجها بالنسبة لشهر إبريل.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن ميتسوبيشي أنتجت 90 ألفاً و745 سيارة على مستوى العالم في يناير الماضي و88 ألفاً و754 سيارة في فبراير، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للشركة.

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