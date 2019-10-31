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بشعار "كرة القدم.. تجمعنا لا تفرقنا".. جماهير الأهلي والاتحاد بصوت واحد: لا للتعصُّب

وسط أجواء الحماس والإثارة والنّدّيّة، بدأت جماهير فريقَي الأهلي والاتحاد في التوافد لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعّة)؛ وذلك لمشاهدة "ديربي جدة" الذي سيجمع الأهلي والاتحاد عند الساعة 7:50 من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


وسادت أجواء "الروح الرياضية" بين جماهير الفريقين، التي دعت إلى نبذ التعصُّب من خلال تبادل "القمصان والشالات" وعلامات الفرح تقول على محيّاهم: "لا خاسر اليوم.. كرة القدم تجمعنا لا تفرقنا".

كرة القدم.. تجمعنا لا تفرقنا الأهلي الاتحاد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية جدة ديربي جدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بشعار "كرة القدم.. تجمعنا لا تفرقنا".. جماهير الأهلي والاتحاد بصوت واحد: لا للتعصُّب
سبق

وسط أجواء الحماس والإثارة والنّدّيّة، بدأت جماهير فريقَي الأهلي والاتحاد في التوافد لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعّة)؛ وذلك لمشاهدة "ديربي جدة" الذي سيجمع الأهلي والاتحاد عند الساعة 7:50 من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


وسادت أجواء "الروح الرياضية" بين جماهير الفريقين، التي دعت إلى نبذ التعصُّب من خلال تبادل "القمصان والشالات" وعلامات الفرح تقول على محيّاهم: "لا خاسر اليوم.. كرة القدم تجمعنا لا تفرقنا".

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
06:50 PM

بشعار "كرة القدم.. تجمعنا لا تفرقنا".. جماهير الأهلي والاتحاد بصوت واحد: لا للتعصُّب

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أحمد سرور - الرياض
0
1,814

وسط أجواء الحماس والإثارة والنّدّيّة، بدأت جماهير فريقَي الأهلي والاتحاد في التوافد لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعّة)؛ وذلك لمشاهدة "ديربي جدة" الذي سيجمع الأهلي والاتحاد عند الساعة 7:50 من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


وسادت أجواء "الروح الرياضية" بين جماهير الفريقين، التي دعت إلى نبذ التعصُّب من خلال تبادل "القمصان والشالات" وعلامات الفرح تقول على محيّاهم: "لا خاسر اليوم.. كرة القدم تجمعنا لا تفرقنا".

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