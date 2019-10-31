بشعار "كرة القدم.. تجمعنا لا تفرقنا".. جماهير الأهلي والاتحاد بصوت واحد: لا للتعصُّب

وسط أجواء الحماس والإثارة والنّدّيّة، بدأت جماهير فريقَي الأهلي والاتحاد في التوافد لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعّة)؛ وذلك لمشاهدة "ديربي جدة" الذي سيجمع الأهلي والاتحاد عند الساعة 7:50 من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



وسادت أجواء "الروح الرياضية" بين جماهير الفريقين، التي دعت إلى نبذ التعصُّب من خلال تبادل "القمصان والشالات" وعلامات الفرح تقول على محيّاهم: "لا خاسر اليوم.. كرة القدم تجمعنا لا تفرقنا".