"ترامب" يحذر: إيران تقتل الآلاف من المحتجين وعلى العالم الانتباه

لفت إلى أن طهران قطعت الإنترنت كي لا تفتضح جرائمها

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، من أن إيران تقتل الآلاف من المحتجين من شعبها، داعياً العالم إلى الانتباه إلى هذا الأمر.

ولفت "ترامب" خلال زيارة للندن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى إيران قطعت الإنترنت كي لا يرى الناس ماذا يحدث من قتلها للمحتجين، وفقاً لـ"رويترز".

وقال الرئيس الأمريكي: "إن القتل ربما يحدث الآن ونحن نتحدث في هذه اللحظة".

وبدأت الاضطرابات في إيران في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)؛ بسبب رفع أسعار البنزين لكنها سرعان ما اتخذت منحى سياسيًا حيث طالب المتظاهرون بالإطاحة بكبار القادة في البلاد، فيما قد تكون أكبر احتجاجات ضد الحكومة في تاريخ النظام الإيراني الممتد منذ 40 عامًا.