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خلل فني يقطع مباراة الفتح والنصر مرتين.. والقناة: نعتذر

تسبب خلل فني في انقطاع بث مباراة الفتح والنصر ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كانت تبث عبر قناة ksa sport1.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وانقطع البث مرتين كانت الأولى في الدقيقة 30 قبل أن يعود، ثم انقطع عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول قبل أن يعود البث قبل نهاية الشوط الأول بثوان بسيطة.

وقالت القناة في تغريدة:" متابعينا الكرام: نعتذر عن انقطاع البث في مباراة ‫#الفتح_النصر بسبب خلل فني من المصدر".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلل فني يقطع مباراة الفتح والنصر مرتين.. والقناة: نعتذر
سبق

تسبب خلل فني في انقطاع بث مباراة الفتح والنصر ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كانت تبث عبر قناة ksa sport1.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وانقطع البث مرتين كانت الأولى في الدقيقة 30 قبل أن يعود، ثم انقطع عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول قبل أن يعود البث قبل نهاية الشوط الأول بثوان بسيطة.

وقالت القناة في تغريدة:" متابعينا الكرام: نعتذر عن انقطاع البث في مباراة ‫#الفتح_النصر بسبب خلل فني من المصدر".

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
09:59 PM

خلل فني يقطع مباراة الفتح والنصر مرتين.. والقناة: نعتذر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسبب خلل فني في انقطاع بث مباراة الفتح والنصر ضمن الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كانت تبث عبر قناة ksa sport1.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وانقطع البث مرتين كانت الأولى في الدقيقة 30 قبل أن يعود، ثم انقطع عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول قبل أن يعود البث قبل نهاية الشوط الأول بثوان بسيطة.

وقالت القناة في تغريدة:" متابعينا الكرام: نعتذر عن انقطاع البث في مباراة ‫#الفتح_النصر بسبب خلل فني من المصدر".

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