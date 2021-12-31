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مدينة صناعية وبنك رقمي دولي للإبل يتهيأن للإنشاء.. والخطة إلى اعتماد

آفاق رحبة في اجتماع عقده "سلطان بن سعود" تضمن مركزاً عالمياً للمزادات

عقد مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل اجتماعه ،اليوم، برئاسة الأمير سلطان بن سعود بن محمد نائب رئيس المنظمة، نيابة عن مؤسس ورئيس المنظمة فهد بن حثلين.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واعتماد الخطة الإستراتيجية للمنظمة والتي تتضمن إنشاء مركز مواصفات ومقاييس دولي، ومدينة صناعية دولية للإبل، وبنك رقمي دولي للإبل، إلى جانب تفعيل المركز الدولي لسلالات الإبل، والمركز الدولي لمزادات الإبل، إضافة للجنة الدولية للرقابة على المنشطات.

وقام مجلس الإدارة باعتماد تنفيذ عدد من البرامج مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهي "برنامج خارطة الإبل الدولية، وبرنامج نادي الطفل الثقافي الدولي للإبل، ومسابقة القصة القصيرة الدولية"، إلى جانب إقرار المجلس بالموافقة على خطة العمل مع منظمة الفاو لسنة الإبليات 2024.

واستعرض المجلس خطة إقامة المنتدى الدولي للإبل والصحراء؛ حيث أقر إقامته ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة القادمة.

وفي ختام الاجتماع، قدم الأمير سلطان بن سعود الشكر والتقدير لمؤسس ورئيس المنظمة فهد بن حثلين ولكل أعضاء المجلس والأمانة العامة للمنظمة على جهودهم في تنظيم هذا الاجتماع.

يشار إلى أن الاجتماع حضره أمين عام المنظمة الدولية للإبل الدكتور مبارك السويلم وأعضاء المجلس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدينة صناعية وبنك رقمي دولي للإبل يتهيأن للإنشاء.. والخطة إلى اعتماد
سبق

عقد مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل اجتماعه ،اليوم، برئاسة الأمير سلطان بن سعود بن محمد نائب رئيس المنظمة، نيابة عن مؤسس ورئيس المنظمة فهد بن حثلين.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واعتماد الخطة الإستراتيجية للمنظمة والتي تتضمن إنشاء مركز مواصفات ومقاييس دولي، ومدينة صناعية دولية للإبل، وبنك رقمي دولي للإبل، إلى جانب تفعيل المركز الدولي لسلالات الإبل، والمركز الدولي لمزادات الإبل، إضافة للجنة الدولية للرقابة على المنشطات.

وقام مجلس الإدارة باعتماد تنفيذ عدد من البرامج مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهي "برنامج خارطة الإبل الدولية، وبرنامج نادي الطفل الثقافي الدولي للإبل، ومسابقة القصة القصيرة الدولية"، إلى جانب إقرار المجلس بالموافقة على خطة العمل مع منظمة الفاو لسنة الإبليات 2024.

واستعرض المجلس خطة إقامة المنتدى الدولي للإبل والصحراء؛ حيث أقر إقامته ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة القادمة.

وفي ختام الاجتماع، قدم الأمير سلطان بن سعود الشكر والتقدير لمؤسس ورئيس المنظمة فهد بن حثلين ولكل أعضاء المجلس والأمانة العامة للمنظمة على جهودهم في تنظيم هذا الاجتماع.

يشار إلى أن الاجتماع حضره أمين عام المنظمة الدولية للإبل الدكتور مبارك السويلم وأعضاء المجلس.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
08:30 PM

مدينة صناعية وبنك رقمي دولي للإبل يتهيأن للإنشاء.. والخطة إلى اعتماد

آفاق رحبة في اجتماع عقده "سلطان بن سعود" تضمن مركزاً عالمياً للمزادات

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حمد الفراج - الرياض
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2,745

عقد مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل اجتماعه ،اليوم، برئاسة الأمير سلطان بن سعود بن محمد نائب رئيس المنظمة، نيابة عن مؤسس ورئيس المنظمة فهد بن حثلين.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واعتماد الخطة الإستراتيجية للمنظمة والتي تتضمن إنشاء مركز مواصفات ومقاييس دولي، ومدينة صناعية دولية للإبل، وبنك رقمي دولي للإبل، إلى جانب تفعيل المركز الدولي لسلالات الإبل، والمركز الدولي لمزادات الإبل، إضافة للجنة الدولية للرقابة على المنشطات.

وقام مجلس الإدارة باعتماد تنفيذ عدد من البرامج مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وهي "برنامج خارطة الإبل الدولية، وبرنامج نادي الطفل الثقافي الدولي للإبل، ومسابقة القصة القصيرة الدولية"، إلى جانب إقرار المجلس بالموافقة على خطة العمل مع منظمة الفاو لسنة الإبليات 2024.

واستعرض المجلس خطة إقامة المنتدى الدولي للإبل والصحراء؛ حيث أقر إقامته ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة القادمة.

وفي ختام الاجتماع، قدم الأمير سلطان بن سعود الشكر والتقدير لمؤسس ورئيس المنظمة فهد بن حثلين ولكل أعضاء المجلس والأمانة العامة للمنظمة على جهودهم في تنظيم هذا الاجتماع.

يشار إلى أن الاجتماع حضره أمين عام المنظمة الدولية للإبل الدكتور مبارك السويلم وأعضاء المجلس.

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