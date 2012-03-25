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"رميدة بالطائف" يحصد الأرواح ويصيب الأشخاص .. إلى متى؟

آخر حوادث الطريق كانت وجهًا لوجه تسبب بمصرع وإصابة 3 أشخاص

لقي سائق ميكروباص "مُقيم" مصرعه وأُصيب"مواطن سعودي وزوجته كانا يستقلان مركبة من نوع جيب صالون بإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة، إثر حادث تصادم عنيف وجهًا لوجه على طريق الرميدة العام في الطائف.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، مؤكدًا مشاركة فرقتين إسعافيتين، حيث تم نقل المُصابين إلى المستشفى للعلاج.

وتُسلط "سبق" الضوء حول طريق الرميدة العام كونه بمسارين ضيقين جدًا بعرض يصل تسعة أمتار تقريبًا، وأنه طريق رئيس للشاحنات وسكان مخطط الرميدة، كذلك يعد الطريق الرابط بين طريقي الجنوب والمطار، ويفتقد للإنارة والتوسعة أسوةً بالطرق الأخرى.

وتشير المعلومات إلى أنه سبق أن تم عمل رفوعات مساحية قبل نحو عام لتوسعة هذا المسار بطول نحو 3 كيلو أو أقل من قِبل الجهة المختصة بدايةً من زاوية موقع الجامعة الجديدة حتى تقاطع محطة الشريف، مع تقاطع ليه، إلا أنه ما زال قيد الانتظار، ولم يتم تنفيذ التوسعة لهذا الطريق.

وناشد سكان الرميدة والعابرون على هذا الطريق الحيوي الجهة المختصة بتعميد الشركة المنفذة لسفلتة الطريق بسرعة بعد تنفيذ التوسعة والإنارة له وذلك لكونه يشهد كثافة مرورية عالية ما تسبب في تكرار عدة حوادث مرورية جسيمة وانقلابات بسبب ضيقه والخروج عن المسار والذي يؤدي إلى الانقلاب مباشرةً، مستشهدين بآخر الحوادث التي وقعت عليه أمس الأربعاء ونتج عنه وفاة.

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"رميدة بالطائف" يحصد الأرواح ويصيب الأشخاص .. إلى متى؟
سبق

لقي سائق ميكروباص "مُقيم" مصرعه وأُصيب"مواطن سعودي وزوجته كانا يستقلان مركبة من نوع جيب صالون بإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة، إثر حادث تصادم عنيف وجهًا لوجه على طريق الرميدة العام في الطائف.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، مؤكدًا مشاركة فرقتين إسعافيتين، حيث تم نقل المُصابين إلى المستشفى للعلاج.

وتُسلط "سبق" الضوء حول طريق الرميدة العام كونه بمسارين ضيقين جدًا بعرض يصل تسعة أمتار تقريبًا، وأنه طريق رئيس للشاحنات وسكان مخطط الرميدة، كذلك يعد الطريق الرابط بين طريقي الجنوب والمطار، ويفتقد للإنارة والتوسعة أسوةً بالطرق الأخرى.

وتشير المعلومات إلى أنه سبق أن تم عمل رفوعات مساحية قبل نحو عام لتوسعة هذا المسار بطول نحو 3 كيلو أو أقل من قِبل الجهة المختصة بدايةً من زاوية موقع الجامعة الجديدة حتى تقاطع محطة الشريف، مع تقاطع ليه، إلا أنه ما زال قيد الانتظار، ولم يتم تنفيذ التوسعة لهذا الطريق.

وناشد سكان الرميدة والعابرون على هذا الطريق الحيوي الجهة المختصة بتعميد الشركة المنفذة لسفلتة الطريق بسرعة بعد تنفيذ التوسعة والإنارة له وذلك لكونه يشهد كثافة مرورية عالية ما تسبب في تكرار عدة حوادث مرورية جسيمة وانقلابات بسبب ضيقه والخروج عن المسار والذي يؤدي إلى الانقلاب مباشرةً، مستشهدين بآخر الحوادث التي وقعت عليه أمس الأربعاء ونتج عنه وفاة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
01:51 AM

"رميدة بالطائف" يحصد الأرواح ويصيب الأشخاص .. إلى متى؟

آخر حوادث الطريق كانت وجهًا لوجه تسبب بمصرع وإصابة 3 أشخاص

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فهد العتيبي - الطائف
6
14,325

لقي سائق ميكروباص "مُقيم" مصرعه وأُصيب"مواطن سعودي وزوجته كانا يستقلان مركبة من نوع جيب صالون بإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة، إثر حادث تصادم عنيف وجهًا لوجه على طريق الرميدة العام في الطائف.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، مؤكدًا مشاركة فرقتين إسعافيتين، حيث تم نقل المُصابين إلى المستشفى للعلاج.

وتُسلط "سبق" الضوء حول طريق الرميدة العام كونه بمسارين ضيقين جدًا بعرض يصل تسعة أمتار تقريبًا، وأنه طريق رئيس للشاحنات وسكان مخطط الرميدة، كذلك يعد الطريق الرابط بين طريقي الجنوب والمطار، ويفتقد للإنارة والتوسعة أسوةً بالطرق الأخرى.

وتشير المعلومات إلى أنه سبق أن تم عمل رفوعات مساحية قبل نحو عام لتوسعة هذا المسار بطول نحو 3 كيلو أو أقل من قِبل الجهة المختصة بدايةً من زاوية موقع الجامعة الجديدة حتى تقاطع محطة الشريف، مع تقاطع ليه، إلا أنه ما زال قيد الانتظار، ولم يتم تنفيذ التوسعة لهذا الطريق.

وناشد سكان الرميدة والعابرون على هذا الطريق الحيوي الجهة المختصة بتعميد الشركة المنفذة لسفلتة الطريق بسرعة بعد تنفيذ التوسعة والإنارة له وذلك لكونه يشهد كثافة مرورية عالية ما تسبب في تكرار عدة حوادث مرورية جسيمة وانقلابات بسبب ضيقه والخروج عن المسار والذي يؤدي إلى الانقلاب مباشرةً، مستشهدين بآخر الحوادث التي وقعت عليه أمس الأربعاء ونتج عنه وفاة.

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