الجيش اليمني يحبط هجوماً للانقلابيين الحوثيين في الجوف

كبّد المتمردين خسائر في الأرواح والعتاد ودمّر آلية قتالية

أحبطت قوات الجيش اليمني هجوماً للمليشيا الحوثية الانقلابية في جبال حام التابعة لمديرية المتون غربي محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري يمني، في تصريح نقله موقع "26 سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية: إن معارك بين الجانبين أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين وتدمير آلية قتالية.

وأضاف أن المواجهات العنيفة تواصلت في مديرية المصلوب، بذات المحافظة، وتكبد فيها المتمردون خسائر في الأرواح والعتاد وأسر أحد عناصرها.

وفي مديرية نهم بشرقي صنعاء، كثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الإيرانية، وسط احتدام المعارك الميدانية المستمرة.

وأكد مصدر ميداني أن الغارات طالت مواقع المليشيا الحوثية في التباب السود ومنطقة محلي، ومواقع أخرى في جبهة الميسرة بجبهة نهم.

وأسفرت الغارات، وفقاً للمصدر، عن خسائر فادحة في صفوف المليشيا الانقلابية، وتدمير ثلاثة مدافع وعربات وأطقم قتالية.