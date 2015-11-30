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لمَن يتباهون بنشر مقاطعهم.. السرعة الجنونية توقع قائدي مركبتين بالطائف

استعرضا معرّضين نفسيهما والآخرين للخطر و"المرور" يحيلهما إلى تطبيق العقوبات

واصلت دوريات مرور محافظة الطائف متابعتها مَن يتباهون بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهم يقودون مركباتهم بسرعة عالية ويستعرضون من خلال ذلك النشر.

وخلال اليومين الماضيين، تم ضبط قائدي مركبتين في مواقع متفرقة، قاما بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهما يقودان المركبتين بسرعة عالية جداً، معرّضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

وأعلن "المرور السعودي" عبر حسابه في "تويتر"، أنه ستتم إحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

مرور محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمَن يتباهون بنشر مقاطعهم.. السرعة الجنونية توقع قائدي مركبتين بالطائف
سبق

واصلت دوريات مرور محافظة الطائف متابعتها مَن يتباهون بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهم يقودون مركباتهم بسرعة عالية ويستعرضون من خلال ذلك النشر.

وخلال اليومين الماضيين، تم ضبط قائدي مركبتين في مواقع متفرقة، قاما بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهما يقودان المركبتين بسرعة عالية جداً، معرّضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

وأعلن "المرور السعودي" عبر حسابه في "تويتر"، أنه ستتم إحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
12:41 PM

لمَن يتباهون بنشر مقاطعهم.. السرعة الجنونية توقع قائدي مركبتين بالطائف

استعرضا معرّضين نفسيهما والآخرين للخطر و"المرور" يحيلهما إلى تطبيق العقوبات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
6
2,146

واصلت دوريات مرور محافظة الطائف متابعتها مَن يتباهون بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهم يقودون مركباتهم بسرعة عالية ويستعرضون من خلال ذلك النشر.

وخلال اليومين الماضيين، تم ضبط قائدي مركبتين في مواقع متفرقة، قاما بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهما يقودان المركبتين بسرعة عالية جداً، معرّضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

وأعلن "المرور السعودي" عبر حسابه في "تويتر"، أنه ستتم إحالتهما إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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