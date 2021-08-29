"منيف الحربي" يحتفل بزواجه في القصيم

احتفل الشاب منيف بن مبحل الحربي، بزواجه من كريمة سعد بن عاتق الحربي.
جاء ذلك في حفل عائلي مختصر، بالقصيم، مراعاةً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
"سبق" تهنئ "منيف"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب منيف بن مبحل الحربي، بزواجه من كريمة سعد بن عاتق الحربي.
جاء ذلك في حفل عائلي مختصر، بالقصيم، مراعاةً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
"سبق" تهنئ "منيف"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب منيف بن مبحل الحربي، بزواجه من كريمة سعد بن عاتق الحربي.
جاء ذلك في حفل عائلي مختصر، بالقصيم، مراعاةً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
"سبق" تهنئ "منيف"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب منيف بن مبحل الحربي، بزواجه من كريمة سعد بن عاتق الحربي.
جاء ذلك في حفل عائلي مختصر، بالقصيم، مراعاةً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
"سبق" تهنئ "منيف"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.