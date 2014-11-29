النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة تنسيق الخدمات بطريق المشاة بالمشاعر المقدسة تناقش استعداداتها لموسم الحج

استعرضت تحديات تقاطع وادي محسر وكيفية تفاديها والتغلب عليها

عقدت لجنة تنسيق وتكامل الخدمات بطريق المشاة بالمشاعر المقدسة، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، برئاسة مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد بن محمد منشي، وحضور عدد من مسؤولي القيادات الأمنية والقطاعات الحكومية؛ لمناقشة سبل تطوير وتكامل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج ١٤٤٢هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة توصيات محضر اجتماع اللجنة السابق، وعرض تحديات تقاطع وادي محسر التي تواجه المشاة، إضافة إلى عرض مشروع تقاطع وادي محسر عن طريق هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

المشاعر المقدسة لجنة تنسيق وتكامل الخدمات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنة تنسيق الخدمات بطريق المشاة بالمشاعر المقدسة تناقش استعداداتها لموسم الحج
سبق

عقدت لجنة تنسيق وتكامل الخدمات بطريق المشاة بالمشاعر المقدسة، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، برئاسة مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد بن محمد منشي، وحضور عدد من مسؤولي القيادات الأمنية والقطاعات الحكومية؛ لمناقشة سبل تطوير وتكامل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج ١٤٤٢هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة توصيات محضر اجتماع اللجنة السابق، وعرض تحديات تقاطع وادي محسر التي تواجه المشاة، إضافة إلى عرض مشروع تقاطع وادي محسر عن طريق هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
12:47 PM

لجنة تنسيق الخدمات بطريق المشاة بالمشاعر المقدسة تناقش استعداداتها لموسم الحج

استعرضت تحديات تقاطع وادي محسر وكيفية تفاديها والتغلب عليها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
598

عقدت لجنة تنسيق وتكامل الخدمات بطريق المشاة بالمشاعر المقدسة، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، برئاسة مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد بن محمد منشي، وحضور عدد من مسؤولي القيادات الأمنية والقطاعات الحكومية؛ لمناقشة سبل تطوير وتكامل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج ١٤٤٢هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة توصيات محضر اجتماع اللجنة السابق، وعرض تحديات تقاطع وادي محسر التي تواجه المشاة، إضافة إلى عرض مشروع تقاطع وادي محسر عن طريق هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,196
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,293
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,921
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,642

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة