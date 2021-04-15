النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 985 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 661 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الربيعة" يهنئ منسوبي "صحي الليث" لحصولهم على جائزة التميز لشهر مارس

لجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين وتجويد الخدمات الصحية

هنأ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة منسوبي مركز صحي الليث بمناسبة حصوله على جائزة التميز لشهر مارس لعام 2021 .

وقال الربيعة إن جهود أبطال الصحة بمركز صحي الليث في خدمة المرضى والمراجعين أسهمت بفضل الله في تميز خدمات المركز وحصوله على جائزة التميز لشهر مارس لعام 2021، موضحًا أن هذا الإنجاز ليس بمستغرب واعتدنا من أبطال الصحة بمركز صحي الليث على البذل والعطاء لتلبية احتياجات المرضى وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكد أنه فخور بهم وبإنجازاتهم وتميزهم ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح .

جاء ذلك بعد تحقيق مركز صحي الليث بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة جائزة التميز لشهر مارس 2021 ، على مستوى وزارة الصحة نظير ما يقدمه المركز من خدمات طبية لجميع المرضى والمراجعين .

يذكر أن مركز صحي الليث ومنذ تولي قيادته أحمد البركاتي، حقق إنجازات متتالية على مستوى صحة جدة بشكل خاص والوزارة بشكل عام .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الربيعة" يهنئ منسوبي "صحي الليث" لحصولهم على جائزة التميز لشهر مارس
سبق

هنأ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة منسوبي مركز صحي الليث بمناسبة حصوله على جائزة التميز لشهر مارس لعام 2021 .

وقال الربيعة إن جهود أبطال الصحة بمركز صحي الليث في خدمة المرضى والمراجعين أسهمت بفضل الله في تميز خدمات المركز وحصوله على جائزة التميز لشهر مارس لعام 2021، موضحًا أن هذا الإنجاز ليس بمستغرب واعتدنا من أبطال الصحة بمركز صحي الليث على البذل والعطاء لتلبية احتياجات المرضى وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكد أنه فخور بهم وبإنجازاتهم وتميزهم ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح .

جاء ذلك بعد تحقيق مركز صحي الليث بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة جائزة التميز لشهر مارس 2021 ، على مستوى وزارة الصحة نظير ما يقدمه المركز من خدمات طبية لجميع المرضى والمراجعين .

يذكر أن مركز صحي الليث ومنذ تولي قيادته أحمد البركاتي، حقق إنجازات متتالية على مستوى صحة جدة بشكل خاص والوزارة بشكل عام .

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
02:19 PM

"الربيعة" يهنئ منسوبي "صحي الليث" لحصولهم على جائزة التميز لشهر مارس

لجهودهم في خدمة المرضى والمراجعين وتجويد الخدمات الصحية

A A A
عوض الفهمي - الليث
0
178

هنأ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة منسوبي مركز صحي الليث بمناسبة حصوله على جائزة التميز لشهر مارس لعام 2021 .

وقال الربيعة إن جهود أبطال الصحة بمركز صحي الليث في خدمة المرضى والمراجعين أسهمت بفضل الله في تميز خدمات المركز وحصوله على جائزة التميز لشهر مارس لعام 2021، موضحًا أن هذا الإنجاز ليس بمستغرب واعتدنا من أبطال الصحة بمركز صحي الليث على البذل والعطاء لتلبية احتياجات المرضى وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكد أنه فخور بهم وبإنجازاتهم وتميزهم ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح .

جاء ذلك بعد تحقيق مركز صحي الليث بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة جائزة التميز لشهر مارس 2021 ، على مستوى وزارة الصحة نظير ما يقدمه المركز من خدمات طبية لجميع المرضى والمراجعين .

يذكر أن مركز صحي الليث ومنذ تولي قيادته أحمد البركاتي، حقق إنجازات متتالية على مستوى صحة جدة بشكل خاص والوزارة بشكل عام .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,129
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,040
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,334
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,413

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة