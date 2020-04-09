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38 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان

العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 457 حالة

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل (٣٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد١٩.

وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء العمانية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٤٥٧) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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38 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان
سبق

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل (٣٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد١٩.

وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء العمانية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٤٥٧) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
10:38 AM

38 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان

العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 457 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل (٣٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد١٩.

وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء العمانية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٤٥٧) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).

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