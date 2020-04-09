38 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل (٣٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد١٩.
وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء العمانية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٤٥٧) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل (٣٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد١٩.
وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء العمانية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٤٥٧) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل (٣٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد١٩.
وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء العمانية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٤٥٧) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).
أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل (٣٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد١٩.
وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء العمانية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٤٥٧) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).