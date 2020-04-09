وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء العمانية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٤٥٧) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل (٣٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد١٩.

38 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-09 أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل (٣٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد١٩. وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء العمانية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٤٥٧) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 10:38 AM

38 إصابة جديدة بـ"كورونا" في سلطنة عمان العدد الإجمالي للحالات ارتفع إلى 457 حالة





A A A





0 مشاركة

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، اليوم، عن تسجيل (٣٨) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد١٩.

وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء العمانية: بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في #السلطنة (٤٥٧) حالة وعدد الوفيات حالتين (٢).