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بالمياه واللاسلكي.. 64 شخصاً ينتشرون بجبال الطائف بحثاً عن "ثامر"

23 يوماً من الغياب.. الجهات الأمنية تواصل عملها وأسرته تنشد المساعدة

بدأ 64 شخصاً من فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ رحلتهم للبحث عن المفقود ثامر بن حسن الوقداني، البالغ من العمر 39 عاماً، بعد العثور على مركبته في اليمانية بطريق السيل، في وقت تكثف فيه الجهات الأمنية بمحافظة الطائف عملها للعثور عليه.

ويسلك فريق "ساعد" طريقه سيراً على الأقدام بين الجبال، باستخدام "الدرابيل"، وذلك بعد أن تم تأمين المياه لكل فرد منهم، والأجهزة اللاسلكية، في ظل اشتداد الحرارة بالموقع، على أمل الخروج بنتيجة، بإذن الله.

وأوضح فريق "ساعد" للبحث والانقاذ لـ"سبق" أنه يتم تصوير الجبال عن طريق جوجل إيرث لمعرفة التضاريس المحيطة، ويقسّم مشرف المهمات البرية بفريق "ساعد" جلال محمد الشريف، الفريق على حسب إمكانيات كل فرد وتوجيههم للبحث في نقاطٍ محددة، كما تم مراقبة إحدى كاميرات البناشر القريبة من الموقع؛ للتأكد إن كانت قد رصدت المفقود.

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً عن المفقود، والذي يسكن في حي السلامة بالطائف، حيث اختفى عن اسرته من يوم الثلاثاء 19/ 12/ 1440هـ، ووجدت سيارته بتاريخ 4/ 1/ 1441هـ في اليمانية بطريق السيل بين الطائف ومكة بعد فقده، فيما كان مركز شرطة السلامة قد تولى مجريات الوقوف على البلاغ وتولى مهمة البحث أمنياً.

وفي الوقت الذي ما زال فيه "الوقداني" مفقوداً، جددت أسرته مناشدتها بالتعاون معهم في البحث المكثف عنه لحين الوصول له.

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بالمياه واللاسلكي.. 64 شخصاً ينتشرون بجبال الطائف بحثاً عن "ثامر"
سبق

بدأ 64 شخصاً من فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ رحلتهم للبحث عن المفقود ثامر بن حسن الوقداني، البالغ من العمر 39 عاماً، بعد العثور على مركبته في اليمانية بطريق السيل، في وقت تكثف فيه الجهات الأمنية بمحافظة الطائف عملها للعثور عليه.

ويسلك فريق "ساعد" طريقه سيراً على الأقدام بين الجبال، باستخدام "الدرابيل"، وذلك بعد أن تم تأمين المياه لكل فرد منهم، والأجهزة اللاسلكية، في ظل اشتداد الحرارة بالموقع، على أمل الخروج بنتيجة، بإذن الله.

وأوضح فريق "ساعد" للبحث والانقاذ لـ"سبق" أنه يتم تصوير الجبال عن طريق جوجل إيرث لمعرفة التضاريس المحيطة، ويقسّم مشرف المهمات البرية بفريق "ساعد" جلال محمد الشريف، الفريق على حسب إمكانيات كل فرد وتوجيههم للبحث في نقاطٍ محددة، كما تم مراقبة إحدى كاميرات البناشر القريبة من الموقع؛ للتأكد إن كانت قد رصدت المفقود.

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً عن المفقود، والذي يسكن في حي السلامة بالطائف، حيث اختفى عن اسرته من يوم الثلاثاء 19/ 12/ 1440هـ، ووجدت سيارته بتاريخ 4/ 1/ 1441هـ في اليمانية بطريق السيل بين الطائف ومكة بعد فقده، فيما كان مركز شرطة السلامة قد تولى مجريات الوقوف على البلاغ وتولى مهمة البحث أمنياً.

وفي الوقت الذي ما زال فيه "الوقداني" مفقوداً، جددت أسرته مناشدتها بالتعاون معهم في البحث المكثف عنه لحين الوصول له.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
03:23 PM

بالمياه واللاسلكي.. 64 شخصاً ينتشرون بجبال الطائف بحثاً عن "ثامر"

23 يوماً من الغياب.. الجهات الأمنية تواصل عملها وأسرته تنشد المساعدة

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فهد العتيبي - الطائف
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بدأ 64 شخصاً من فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ رحلتهم للبحث عن المفقود ثامر بن حسن الوقداني، البالغ من العمر 39 عاماً، بعد العثور على مركبته في اليمانية بطريق السيل، في وقت تكثف فيه الجهات الأمنية بمحافظة الطائف عملها للعثور عليه.

ويسلك فريق "ساعد" طريقه سيراً على الأقدام بين الجبال، باستخدام "الدرابيل"، وذلك بعد أن تم تأمين المياه لكل فرد منهم، والأجهزة اللاسلكية، في ظل اشتداد الحرارة بالموقع، على أمل الخروج بنتيجة، بإذن الله.

وأوضح فريق "ساعد" للبحث والانقاذ لـ"سبق" أنه يتم تصوير الجبال عن طريق جوجل إيرث لمعرفة التضاريس المحيطة، ويقسّم مشرف المهمات البرية بفريق "ساعد" جلال محمد الشريف، الفريق على حسب إمكانيات كل فرد وتوجيههم للبحث في نقاطٍ محددة، كما تم مراقبة إحدى كاميرات البناشر القريبة من الموقع؛ للتأكد إن كانت قد رصدت المفقود.

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً عن المفقود، والذي يسكن في حي السلامة بالطائف، حيث اختفى عن اسرته من يوم الثلاثاء 19/ 12/ 1440هـ، ووجدت سيارته بتاريخ 4/ 1/ 1441هـ في اليمانية بطريق السيل بين الطائف ومكة بعد فقده، فيما كان مركز شرطة السلامة قد تولى مجريات الوقوف على البلاغ وتولى مهمة البحث أمنياً.

وفي الوقت الذي ما زال فيه "الوقداني" مفقوداً، جددت أسرته مناشدتها بالتعاون معهم في البحث المكثف عنه لحين الوصول له.

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