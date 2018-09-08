النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم جازان": "المدني" لم يوجِّه بإخلاء مبنى الجوة.. وسنعالج القصور

اعترفت لـ"سبق" بتسجيل ملاحظات.. وأكدت أنها ستباشر اليوم الصيانة

اعترفت إدارة تعليم جازان لـ"سبق" بتسجيل ملاحظات على مبنى مجمع الجوة التعليمي للبنات بمحافظة العارضة، وأوضحت أنه سيتم مباشرة الصيانة يوم غد لإجراء اللازم.

يأتي هذا فيما أشار أولياء الأمور إلى أن "المدني" أعد تقريرًا بعد تناول "سبق" القضية قبل أيام، وكشف عن وجود غرفتين تبعث منهما روائح تماس كهربائي؛ فتم إغلاقهما من قِبل المعلمات حفاظًا على أرواح الطالبات.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق": ليس هناك تقرير مباشر بإخلاء مبنى مجمع الجوة للبنات في الوقت الحاضر، بل ملاحظات بهدف تحقيق الأمن والسلامة، وتطبيق خطط الإخلاء، والتأكد من ذلك من خلال تقارير هندسية. ويسعد تعليم جازان بتعاون الدفاع المدني، وحرصه على متابعة إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس.

وأضاف عطيف بأن الإدارة العامة قامت بمتابعة تلك الملاحظات في حينه عن طريق فرق الصيانة والجهات المعنية، وستقف فرق الصيانة اليوم بالمبنى لاستكمال عملها وفق توجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس.

وكانت "سبق" قد تناولت قبل أيام تقريرًا عن المدرسة؛ إذ أبدى عدد من أولياء الأمور تذمرهم من عدم جاهزية المبنى بعد نقل عدد من المدارس إليه، وبينوا أنه غير كافٍ لاستيعاب عدد طالبات مدرسة القصبة بكل مراحلها (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)؛ وذلك لصغر المبنى، وعدم جاهزيته وتهيئته كجو تعليمي متكامل بجميع احتياجاته.

وأشار أولياء الأمور إلى أن المبنى يفتقر إلى الصيانة، وغير معد مسبقًا لاستقبال الطالبات بعد فترة طويلة من الإغلاق. مضيفين بأن بعض الفصول الدراسية تم دمجها بسبب عدم توافر حجر كافية؛ إذ جُمع الصف الثاني الابتدائي (أ - ب) في حجرة واحدة، ويبلغ عدده الطالبات 63 طالبة، والصف الرابع (أ وب) في حجرة واحدة، وعددهن بها 60 طالبة، كما جمع الصف الثالث متوسط (أ وب) في حجرة واحدة، وعددهن بها 66 طالبة.

وأوضحوا أن التكييف سيئ أيضًا؛ وذلك بسبب عطل بعض المكيفات، والبعض الآخر يشتغل مروحة فقط دون تبريد. لافتين إلى أنه يوجد حجرة في الدور الأرضي، وأخرى في الدور الثاني، تم إغلاقها من قِبل المعلمات بسبب وجود أسلاك كهربائية مكشوفة بها، وانبعاث رائحة تماس كهربائي منها. مؤكدين أن الأمر لم يتوقف هنا؛ إذ إن عددًا من الفصول الدراسية يوجد بها طاولات دون كراسي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم جازان": "المدني" لم يوجِّه بإخلاء مبنى الجوة.. وسنعالج القصور
سبق

اعترفت إدارة تعليم جازان لـ"سبق" بتسجيل ملاحظات على مبنى مجمع الجوة التعليمي للبنات بمحافظة العارضة، وأوضحت أنه سيتم مباشرة الصيانة يوم غد لإجراء اللازم.

يأتي هذا فيما أشار أولياء الأمور إلى أن "المدني" أعد تقريرًا بعد تناول "سبق" القضية قبل أيام، وكشف عن وجود غرفتين تبعث منهما روائح تماس كهربائي؛ فتم إغلاقهما من قِبل المعلمات حفاظًا على أرواح الطالبات.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق": ليس هناك تقرير مباشر بإخلاء مبنى مجمع الجوة للبنات في الوقت الحاضر، بل ملاحظات بهدف تحقيق الأمن والسلامة، وتطبيق خطط الإخلاء، والتأكد من ذلك من خلال تقارير هندسية. ويسعد تعليم جازان بتعاون الدفاع المدني، وحرصه على متابعة إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس.

وأضاف عطيف بأن الإدارة العامة قامت بمتابعة تلك الملاحظات في حينه عن طريق فرق الصيانة والجهات المعنية، وستقف فرق الصيانة اليوم بالمبنى لاستكمال عملها وفق توجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس.

وكانت "سبق" قد تناولت قبل أيام تقريرًا عن المدرسة؛ إذ أبدى عدد من أولياء الأمور تذمرهم من عدم جاهزية المبنى بعد نقل عدد من المدارس إليه، وبينوا أنه غير كافٍ لاستيعاب عدد طالبات مدرسة القصبة بكل مراحلها (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)؛ وذلك لصغر المبنى، وعدم جاهزيته وتهيئته كجو تعليمي متكامل بجميع احتياجاته.

وأشار أولياء الأمور إلى أن المبنى يفتقر إلى الصيانة، وغير معد مسبقًا لاستقبال الطالبات بعد فترة طويلة من الإغلاق. مضيفين بأن بعض الفصول الدراسية تم دمجها بسبب عدم توافر حجر كافية؛ إذ جُمع الصف الثاني الابتدائي (أ - ب) في حجرة واحدة، ويبلغ عدده الطالبات 63 طالبة، والصف الرابع (أ وب) في حجرة واحدة، وعددهن بها 60 طالبة، كما جمع الصف الثالث متوسط (أ وب) في حجرة واحدة، وعددهن بها 66 طالبة.

وأوضحوا أن التكييف سيئ أيضًا؛ وذلك بسبب عطل بعض المكيفات، والبعض الآخر يشتغل مروحة فقط دون تبريد. لافتين إلى أنه يوجد حجرة في الدور الأرضي، وأخرى في الدور الثاني، تم إغلاقها من قِبل المعلمات بسبب وجود أسلاك كهربائية مكشوفة بها، وانبعاث رائحة تماس كهربائي منها. مؤكدين أن الأمر لم يتوقف هنا؛ إذ إن عددًا من الفصول الدراسية يوجد بها طاولات دون كراسي.

08 سبتمبر 2018 - 28 ذو الحجة 1439
12:50 AM

"تعليم جازان": "المدني" لم يوجِّه بإخلاء مبنى الجوة.. وسنعالج القصور

اعترفت لـ"سبق" بتسجيل ملاحظات.. وأكدت أنها ستباشر اليوم الصيانة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
5
2,972

اعترفت إدارة تعليم جازان لـ"سبق" بتسجيل ملاحظات على مبنى مجمع الجوة التعليمي للبنات بمحافظة العارضة، وأوضحت أنه سيتم مباشرة الصيانة يوم غد لإجراء اللازم.

يأتي هذا فيما أشار أولياء الأمور إلى أن "المدني" أعد تقريرًا بعد تناول "سبق" القضية قبل أيام، وكشف عن وجود غرفتين تبعث منهما روائح تماس كهربائي؛ فتم إغلاقهما من قِبل المعلمات حفاظًا على أرواح الطالبات.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف لـ"سبق": ليس هناك تقرير مباشر بإخلاء مبنى مجمع الجوة للبنات في الوقت الحاضر، بل ملاحظات بهدف تحقيق الأمن والسلامة، وتطبيق خطط الإخلاء، والتأكد من ذلك من خلال تقارير هندسية. ويسعد تعليم جازان بتعاون الدفاع المدني، وحرصه على متابعة إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس.

وأضاف عطيف بأن الإدارة العامة قامت بمتابعة تلك الملاحظات في حينه عن طريق فرق الصيانة والجهات المعنية، وستقف فرق الصيانة اليوم بالمبنى لاستكمال عملها وفق توجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس.

وكانت "سبق" قد تناولت قبل أيام تقريرًا عن المدرسة؛ إذ أبدى عدد من أولياء الأمور تذمرهم من عدم جاهزية المبنى بعد نقل عدد من المدارس إليه، وبينوا أنه غير كافٍ لاستيعاب عدد طالبات مدرسة القصبة بكل مراحلها (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)؛ وذلك لصغر المبنى، وعدم جاهزيته وتهيئته كجو تعليمي متكامل بجميع احتياجاته.

وأشار أولياء الأمور إلى أن المبنى يفتقر إلى الصيانة، وغير معد مسبقًا لاستقبال الطالبات بعد فترة طويلة من الإغلاق. مضيفين بأن بعض الفصول الدراسية تم دمجها بسبب عدم توافر حجر كافية؛ إذ جُمع الصف الثاني الابتدائي (أ - ب) في حجرة واحدة، ويبلغ عدده الطالبات 63 طالبة، والصف الرابع (أ وب) في حجرة واحدة، وعددهن بها 60 طالبة، كما جمع الصف الثالث متوسط (أ وب) في حجرة واحدة، وعددهن بها 66 طالبة.

وأوضحوا أن التكييف سيئ أيضًا؛ وذلك بسبب عطل بعض المكيفات، والبعض الآخر يشتغل مروحة فقط دون تبريد. لافتين إلى أنه يوجد حجرة في الدور الأرضي، وأخرى في الدور الثاني، تم إغلاقها من قِبل المعلمات بسبب وجود أسلاك كهربائية مكشوفة بها، وانبعاث رائحة تماس كهربائي منها. مؤكدين أن الأمر لم يتوقف هنا؛ إذ إن عددًا من الفصول الدراسية يوجد بها طاولات دون كراسي.

شارك برأيك
3
13

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,174
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
47,131
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,957
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,173

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

مدارس فوق.. ومدارس تحت..!!

مدارس فوق.. ومدارس تحت..!!

ماجد الحربي
فوبيـــا الإنجليزي

فوبيـــا الإنجليزي

مها عبدالله الحقباني
هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة