المسند يستبق "الهطولات" ويرسم خط سير "عطاء" اليوم وغداً

توقَّع رياحاً متقلبة ومثيرة للغبار على أجزاءٍ من الوسطى والغربية

توقَّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية يسبق حالة #عطاء المطرية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تبدأ الحالة بعد منتصف الليل على أجزاءٍ من منطقة #تبوك، ثم تمتد لمنطقة #الجوف صباح الخميس، بعدها قد تؤثر في شمالي #المدينة و #الحدود_الشمالية و #حائل.

وتابع: متوقع يوم غد الخميس أن تكون الرياح جنوبية متقلبة ونشطة ومثيرة للغبار على أجزاءٍ من الوسطى والغربية والشمال الغربي.